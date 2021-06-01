Мраморную капеллу Микеланджело тайно превратили в шведский стол для бактерий

Мраморную капеллу Медичи, которую создал Микеланджело при флорентийской церкви Сан-Лоренцо в Италии, очистили при помощи бактерий. Микроорганизмы помогли реставраторам убрать пятна, которые веками оставались на камне. Как пишет The New York Times, опыт проводили в строжайшем секрете осенью и зимой 2020 года и рассказали об успехе только теперь.



На мрамор специалисты высадили штаммы бактерии Serratia ficaria SH7, которая питается грязью, клеем, маслом, но не интересуется минералами и органическими останками, а также абсолютно безвредна для человека. Перед этим поведение микроорганизмов проверили на небольшой мраморной дощечке. Аналогичным приёмом учёные пользуются, чтобы очистить землю от нефтеразливов или снизить токсичность некоторых веществ. В 2016 году бактерии уже помогали реставраторам убрать лишние остатки смолы с цикла фресок болонского художника Аннибале Карраччи во дворце Палаццо Фарнезе в Риме при реставрации. Тогда опыт оказался удачным.

