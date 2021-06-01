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Сценаристы «Лета» Серебренникова выпустили трейлер картины с Ксенией Раппопорт

Вышли первые кадры фильма «Джетлаг» Михаила Идова

Вышел трейлер фильма «Джетлаг» авторства Михаила и Лили Идовых — сценаристов «Лета» Кирилла Серебренникова. Ролик 1 июня опубликовали в Сети.

По сюжету пара ссорится в аэропорту и расходится в разные стороны — главная героиня, сыгранная Ириной Старшенбаум, первым же рейсом улетает в Берлин, где случайно встречается с гениальным режиссёром и становится соавтором его картин. Её парень Никита в исполнении Филиппа Авдеева попадает в Таиланд. Его жизнь тоже «переворачивается с ног на голову».

Как ещё в начале съёмок годом ранее обещали зрителям, героям предстоит понять, что они хотят быть вместе, увидеться снова и преодолеть ради этого «все географические, физические и даже моральные границы».

В картине снялись Ксения Раппопорт, Полина Ауг, Егор Корешков и другие. На экраны фильм выйдет 1 июля.

Михаил Идов также известен зрителям по ретродраме «Юморист» и работе над клипами Монеточки.

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Комментарии (2)

fortun
Еще один высер от элиты.
dusty_5e4ce2a5197ef
Полина Ауг в итоге сколько раз снялась?
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