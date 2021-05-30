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«Голый оператор «Дождя» — это из области харассмента». Герой эфира с обнажением заявил о рабочем казусе

Замглавреда «Дождя» рассказал, что обнажённым его снимала не профессиональный оператор телеканала, а подруга

Заместитель главного редактора «Дождя» прокомментировал «Фонтанке» курьёз в прямом эфире. Видео с полуобнажённым «оператором» имеет все шансы войти в историю.

Как сообщил Дмитрий Еловский 30 мая, о казусе со своим участием он узнал от знакомых, когда видеозапись уже «утекла» в Сеть. Мелькнувшая в кадре девушка — подруга, которой он вручил телефон для более качественной съёмки. «Конечно, это была не оператор «Дождя». Голый оператор «Дождя» — это уже из области харассмента», — заявил он нашему изданию.

По словам Еловского, к эфиру он подключился по просьбе коллег из Киева, чтобы обсудить встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. Рабочий вопрос застал в выходной день и за городом, на связь вышел из кабинета по Скайпу.

«Звонок был по Скайпу, так что передал телефон подруге, чтобы картинка была посимпатичнее, — объясняет журналист, добавляя, что подобных рабочих моментов в его практике раньше не происходило, но реакция, скорее, порадовала. — У большинства более-менее человеческий, остроумный взгляд на этот казус. В основном люди смеются, и мы тоже смеёмся. У меня связь падала миллион раз, но чтобы девушки были на заднем плане обнажённые — нет, такого не было. Вообще не уверен, было ли такое в истории мировой журналистики».

Переход на дистанционную работу в коронавирусных реалиях неоднократно поставлял курьёзные видео, которые становились вирусными. Так, юристу во время заседания пришлось объяснить судье, что он не кот, а конгрессмен США «перевернулся» во время официальной онлайн-встречи.

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Комментарии (3)

Antipode
К сожалению, этот казус показывает уровень профессионализма и отношения к зрителю зам. глав. редактора "Дождя". Версия произошедшего представленная "Дождем" могла бы быть более правдоподобной.
footballer13
Он вообще значение слов понимает, которыми оперирует?
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