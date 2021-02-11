Хотя бы не кот. Конгрессмен США «перевернулся» во время заседания

Член Палаты представителей Конгресса США Том Эммер во время официальной онлайн-встречи столкнулся с курьёзным техническим сбоем. Его изображение перевернулось вверх ногами, что вызвало массу шуток.
Как пишет 10 февраля The Hill, инцидент произошёл во время выступления Эммера на встрече комитета по финансовому обслуживанию Палаты представителей.
Участница заседания Максин Уотерс прервала речь Эммера, спросив, всё ли с ним в порядке. «Я не знаю, как это исправить», — ответил он. Пока они выясняли, что можно сделать, их коллеги отпускали шутки. Один посоветовал Эммеру встать на голову, другой успокоил: «По крайней мере, вы не кот». Через некоторое время конгрессмену удалось вернуть изображение в нормальный режим.
На днях юрист из Техаса Род Понтон предстал перед судьей на онлайн-слушаниях в «маске» котика: шутливый фильтр сервиса Zoom ему достался вместе с компьютером секретаря. Ему пришлось оправдываться перед судьёй: «Я не кот».