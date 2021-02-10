Во время слушаний, проводившихся 9 февраля в 394-м окружном суде Техаса через Zoom, юристу пришлось объясняться перед судьёй из-за своего внешнего вида.

Хотя неловкий диалог длится меньше минуты, он кажется хорошо срежиссированной комедией. Видеоролик сразу разлетелся в Сети, воспетый пользователями. Это «инъекция безобидного легкомыслия в тяжёлые для многих времена, и сам мистер Понтон воспринял это в положительном ключе», отмечает издание.

Как пишет The New York Times , это было слушание дела о конфискации имущества, вполне рядовое, за исключением того, что адвокатом был кот. Суды обычно не разрешают котам оспаривать дела, отмечается в публикации, но окружной прокурор Род Понтон не смог понять, как отключить кошачий фильтр во время судебной Zoom-конференции.

— Господин Понтон, я полагаю, у вас включен фильтр в настройках видео, — говорит судья Рой Фергюсон, ведущий дело.

— Охх, — отвечает раздражённый мистер Понтон, пока его кошачье лицо печально смотрит в угол экрана, а глаза, кажется, полны ужаса, стыда и печали. — Вы меня слышите, судья?



Гиббс Бауэр, другой адвокат, надевает очки и наклоняется вперёд, чтобы лучше рассмотреть чудо на своём экране. Он поправляет галстук, как будто подсознательно осознавая свою второстепенную роль, но сохраняет невозмутимое лицо.



— Я не знаю, как его удалить, — продолжает мистер Понтон. — У меня здесь моя помощница, и она пытается это сделать. Я здесь живу. Я не кот.



— Я это вижу, — отвечает судья Фергюсон.



Меньше чем через минуту фильтр удалось отключить, и суд продолжился в обычном режиме. «Моё старое и менее юмористическое лицо появилось, и мы продолжили слушание», — рассказал мистер Понтон.

О том, что ролик стал вирусным, он узнал через час после окончания слушаний, когда посыпались звонки от журналистов. Видео было опубликовано на странице суда на YouTube, и сам судья Фергюсон разместил ссылку в «Твиттере». Понтон объяснил, что использовал компьютер своего секретаря и что она была «огорчена» ошибкой. Сам же герой-кот не расстроился: «Если я смогу заставить страну на мгновение посмеяться в эти трудные времена, которые они переживают, я счастлив позволить им сделать это за мой счёт».