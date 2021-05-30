FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
12
Печать

Голая оператор «Дождя» засветилась в прямом эфире. Коллеги объяснили это техническим браком и проблемами с отоплением

На «Дожде» назвали появление в кадре обнажённого оператора «технической ошибкой»

Заместителю главного редактора «Дождя» пришлось объясняться за появление своего оператора голым в прямом эфире. Ведущие телеканала «Украина» намеревались обсудить с Дмитрием Еловским встречу президентов России и Белоруссии в Сочи. Во время прямого включения российский журналист пожаловался, что не слышит своих собеседников, и в этот момент камера показала частично обнажённое тело женщины-оператора.

Как сообщает 30 мая «Подъём» со ссылкой на самого Еловского, это произошло случайно из-за технической неполадки, и для журналиста это был «самый страшный сценарий».

«Это довольно банальная ошибка при приёме сигнала, не скоммутировали звук, я не слышал студию. Лето начинается, становится тепло, я за городом сейчас, и в нашем доме не совсем хорошо отлажена система отопления, на втором этаже особенно жарко. Я, честно говоря, и мои домашние иногда пренебрегаем какими-то деталями гардероба», — попытался объяснить произошедшее Еловский.

По его словам, он не понял, что всё это было в прямом эфире. «Только в конце по моим круглым глазам можно понять, что я начал догадываться, что происходит. Потом прошло несколько часов после записи этого фрагмента и публикаций видео. Это шок, конечно, был. Это был самый страшный сценарий. Я просто не верил своим глазам», — заметил замглавреда.

В то же время Еловский заявил, что старается относиться к этому с юмором. «Реакция удивила. Я думал, будет много слов неодобрения и шейминга, но многие писали довольно приятные комменты, вроде: "Если ваш оператор не похож на этого, даже не пытайтесь позвать меня на интервью"».

Журналист отметил, что уже обсудил ситуацию с руководством «Дождя» — его начальство посоветовало переждать ажиотаж вокруг инцидента.

Ранее «Фонтанка» писала про случай на румынском телевидении, когда в прямом эфире внезапно появившаяся в студии голая женщина швырнула камень в телеведущую.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

nuga
Т е без голых сисек даже говорить не может?При чем тут отопление? Обычный разврат Между тряской телесами и расслаблением умудряются снимать эфир.Удаленка фрилансеров от Дождя.
Кровокрас
"новий треш з голую жинкою" ? есть еще старый ?
Хауаю
Голая правда, она такая)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний