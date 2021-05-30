Заместителю главного редактора «Дождя» пришлось объясняться за появление своего оператора голым в прямом эфире. Ведущие телеканала «Украина» намеревались обсудить с Дмитрием Еловским встречу президентов России и Белоруссии в Сочи. Во время прямого включения российский журналист пожаловался, что не слышит своих собеседников, и в этот момент камера показала частично обнажённое тело женщины-оператора.

Как сообщает 30 мая «Подъём» со ссылкой на самого Еловского, это произошло случайно из-за технической неполадки, и для журналиста это был «самый страшный сценарий».

«Это довольно банальная ошибка при приёме сигнала, не скоммутировали звук, я не слышал студию. Лето начинается, становится тепло, я за городом сейчас, и в нашем доме не совсем хорошо отлажена система отопления, на втором этаже особенно жарко. Я, честно говоря, и мои домашние иногда пренебрегаем какими-то деталями гардероба», — попытался объяснить произошедшее Еловский.



По его словам, он не понял, что всё это было в прямом эфире. «Только в конце по моим круглым глазам можно понять, что я начал догадываться, что происходит. Потом прошло несколько часов после записи этого фрагмента и публикаций видео. Это шок, конечно, был. Это был самый страшный сценарий. Я просто не верил своим глазам», — заметил замглавреда.



В то же время Еловский заявил, что старается относиться к этому с юмором. «Реакция удивила. Я думал, будет много слов неодобрения и шейминга, но многие писали довольно приятные комменты, вроде: "Если ваш оператор не похож на этого, даже не пытайтесь позвать меня на интервью"».

