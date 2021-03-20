Обнажённая женщина в прямом эфире напала на телеведущую румынского канала Antena 1 Миреллу Вайду. Видео инцидента опубликовано на официальном YouTube-аккаунте СМИ.
На кадрах в центр студии вбегает раздетая женщина и кидает в Вайду тяжелый предмет, похожий на камень или кусок бетона. К счастью, нападавшая промахнулась, и журналистка не пострадала.
На сайте телеканала позже подтвердили произошедшее. По словам сотрудников, нападавшая вошла в студию через открытую боковую дверь с куском кирпича в руке. Съёмочной команде удалось обездвижить женщину. После этого на место происшествия прибыла полиция и медицинская служба для оказания специализированной помощи нападавшей. Как отмечается на сайте, по факту инцидента в настоящий момент проводится проверка.