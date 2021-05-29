Суд в Петербурге отправил под домашний арест мультимиллионера — предполагаемого заказчика пожара в мебельном магазине

53-летний бизнесмен Николай Горнак, который, по версии следствия, с помощью огня мстил своему приятелю за непогашенный долг в полмиллиарда рублей, отправлен под домашний арест. Об этом сообщает объединённая персс-служба судов Петербурга.



«Горнак возражал, причастность отрицал, просил залог в 2 000 000 рублей или запрет определенных действий. Василеостровский суд всем отказал, избрав домашний арест по 28.06.2021», — говорится в сообщении.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Следствие полагает, что он был организатором поджога мебельного магазина.