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Суд в Петербурге отправил под домашний арест мультимиллионера — предполагаемого заказчика пожара в мебельном магазине

53-летний бизнесмен Николай Горнак, который, по версии следствия, с помощью огня мстил своему приятелю за непогашенный долг в полмиллиарда рублей, отправлен под домашний арест. Об этом сообщает объединённая персс-служба судов Петербурга.

«Горнак возражал, причастность отрицал, просил залог в 2 000 000 рублей или запрет определенных действий. Василеостровский суд всем отказал, избрав домашний арест по 28.06.2021», — говорится в сообщении.

Бизнесмен обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Следствие полагает, что он был организатором поджога мебельного магазина.

МВД ранее показало, как проходили обыски поджигателей. О конфликте двух мультимиллионеров читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Karl_Ivanovich
Богат Санкт-Петербург на подследственных миллионеров да миллиардеров - по два в день судятся!
Печенеги и половцы
С нынешней судебной системой ему будет сложно доказать, что он не лось лесной.
AKM
Ну вот не понять. Он выиграл суд у должника, скоро апелляция, зачем поджигать магазин? Понимаю, если б апелляцию проиграл. Что-то не сходится.
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