Кадры с обыском у одного из предполагаемых участников поджога мебельного на Васильевском острове распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 мая.
Сами мероприятия прошли два дня назад. Задержаны трое. «В квартире 45-летнего мужчины на Капральской улице
в Новом Девяткино полицейские изъяли два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, которые направлены на экспертизу», — уточнили в ведомстве.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
По версии следствия, заказчиком поджога выступил 53-летний бизнесмен Николай Горнак. С помощью огня он мстил своему приятелю за непогашенный долг в полмиллиарда рублей. О бизнес-драме двух мультимиллионеров читайте на «Фонтанке».