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Полиция показала визит к предполагаемым поджигателям мебельного на Васильевском. К пожару привела ссора двух мультимиллионеров

Как проходили обыски у поджигателей мебельного в Петербурге

Кадры с обыском у одного из предполагаемых участников поджога мебельного на Васильевском острове распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 мая.

Сами мероприятия прошли два дня назад. Задержаны трое. «В квартире 45-летнего мужчины на Капральской улице

в Новом Девяткино полицейские изъяли два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, которые направлены на экспертизу», — уточнили в ведомстве.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По версии следствия, заказчиком поджога выступил 53-летний бизнесмен Николай Горнак. С помощью огня он мстил своему приятелю за непогашенный долг в полмиллиарда рублей. О бизнес-драме двух мультимиллионеров читайте на «Фонтанке».

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