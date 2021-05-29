Кадры с обыском у одного из предполагаемых участников поджога мебельного на Васильевском острове распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 мая.



Сами мероприятия прошли два дня назад. Задержаны трое. «В квартире 45-летнего мужчины на Капральской улице

в Новом Девяткино полицейские изъяли два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, которые направлены на экспертизу», — уточнили в ведомстве.