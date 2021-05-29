Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 545 тысяч и составило 168,59 млн человек. Количество умерших с начала пандемии превысило 3,5 миллиона. Статистические данные 28 мая опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



«По состоянию на 28 мая 2021 г. в мире было зарегистрировано 168 599 045 подтверждённых случаев COVID-19, в том числе 3 507 477 смертей», — говорится в сообщении. Также уточняется, что по состоянию на 25 мая было введено в общей сложности более 1,54 млн доз вакцины.