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Количество умерших от коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона человек

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 545 тысяч и составило 168,59 млн человек. Количество умерших с начала пандемии превысило 3,5 миллиона. Статистические данные 28 мая опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 28 мая 2021 г. в мире было зарегистрировано 168 599 045 подтверждённых случаев COVID-19, в том числе 3 507 477 смертей», — говорится в сообщении. Также уточняется, что по состоянию на 25 мая было введено в общей сложности более 1,54 млн доз вакцины.

Фото: https://covid19.who.int/
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Тем временем, количество заболевших коронавирусом в Петербурге и России растёт. Власти Северной столицы призывают прививаться и пугают смертностью среди молодежи.

Фото: https://covid19.who.int/

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Комментарии (1)

xepnuminu
за год умирает 55 000 000 ,
а тут за полтора 3 500 000.

офигеть, пандемия. лучше напишите на сколько население планеты приросло за это время.

хе-хе.
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