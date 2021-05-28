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В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Власти зовут студентов на прививки и пугают смертностью

В Петербурге почти на 20% выросла заболеваемость коронавирусом

В Петербурге на 17,42% (с 1171 до 1375) выросло количество зарегистрированных случаев коронавируса по сравнению с прошлой пятницей. Об этом 28 мая сообщается в справке межведомственного координационного совета при Смольном по борьбе с инфекцией.

Растет и суточная госпитализация пациентов с COVID-19 — на 7,26% по сравнению с прошлой неделей (с 413 до 443). Общее количество активно больных увеличилось за 7 дней на 10,89%, до 17 303 человек. В межведомственном совете в очередной раз призвали к массовой вакцинации и обратили особое внимание на молодежь.

«Наименьший охват среди вакцинированных против COVID-19 составляют молодые люди возрастной группы от 18 до 35 лет. Среди горожан этого возраста привито лишь 8,1%. Среди студентов вузов Санкт-Петербурга привито менее 3%. Вместе с тем, с начала эпидемии умерли около 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет», — подчеркнули в Смольном. Напомним, ранее дистант вернулся в петербургские вузы.

За весь период в Петербурге полный цикл вакцинации прошли 567 538 человек, за последние сутки привились первично 5 834 человек, вторично — 3 583. Такими темпами коллективный иммунитет в Петербурге не успеет выработаться к осени, как планировали власти.

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Комментарии (9)

Редиска Здесь
На студентов надавить не так сложно. Сессия на носу...
Dazdraperma
"Власти зовут студентов на прививки и пугают смертностью" И давно это Фонтанка стала властью?
Happy White
Пусть придумывают ништяки для уколотых. Если сто долларов как в штатах город не потянет, тогда фантазию надо включать! Пусть там билеты на евро раздают, или в театр там, в зоопарк. Арбуз или дыня тоже неплохо пойдут
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