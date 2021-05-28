В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Власти зовут студентов на прививки и пугают смертностью

Растет и суточная госпитализация пациентов с COVID-19 — на 7,26% по сравнению с прошлой неделей (с 413 до 443). Общее количество активно больных увеличилось за 7 дней на 10,89%, до 17 303 человек. В межведомственном совете в очередной раз призвали к массовой вакцинации и обратили особое внимание на молодежь.



«Наименьший охват среди вакцинированных против COVID-19 составляют молодые люди возрастной группы от 18 до 35 лет. Среди горожан этого возраста привито лишь 8,1%. Среди студентов вузов Санкт-Петербурга привито менее 3%. Вместе с тем, с начала эпидемии умерли около 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет», — подчеркнули в Смольном. Напомним, ранее дистант вернулся в петербургские вузы.

