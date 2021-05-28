Как рассказали «Фонтанке» студенты 28 мая, накануне в ЛГУ издали приказ о возвращении онлайн уроков. С 31 мая на дистант перейдут все студенты, кроме очников первых и выпускных курсов. Сессию придётся сдавать онлайн. В документе упоминается январский приказ Минобрнауки, который разрешает вузам выбирать формат занятий самостоятельно в зависимости от эпидситуации в регионе.



«Такое решение принято с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции. Студентам рекомендовано покинуть общежитие. Те, кто не сможет покинуть общежитие в установленные сроки, могут обратиться по личному заявлению в администрацию с просьбой продлить период проживания», — отметил проректор по учебно-методической работе Сергей Большаков, добавив, что из общежития должны выехать порядка 200 человек.