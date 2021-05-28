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Третья волна захлестывает. В петербургский вуз вернулся дистант, студентов просят покинуть общежитие

Из-за роста больных коронавирусом в петербургском вузе снова ввели дистанционку

Студентов ЛГУ имени Пушкина в преддверии летней сессии попросили покинуть общежитие и вернуться домой. На рост заболеваемости коронавирусом вуз отреагировал возвратом дистанционки.

Как рассказали «Фонтанке» студенты 28 мая, накануне в ЛГУ издали приказ о возвращении онлайн уроков. С 31 мая на дистант перейдут все студенты, кроме очников первых и выпускных курсов. Сессию придётся сдавать онлайн. В документе упоминается январский приказ Минобрнауки, который разрешает вузам выбирать формат занятий самостоятельно в зависимости от эпидситуации в регионе.

«Такое решение принято с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции. Студентам рекомендовано покинуть общежитие. Те, кто не сможет покинуть общежитие в установленные сроки, могут обратиться по личному заявлению в администрацию с просьбой продлить период проживания», — отметил проректор по учебно-методической работе Сергей Большаков, добавив, что из общежития должны выехать порядка 200 человек.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Вернуться к офлайну в ЛГУ планируют с 1 сентября, при условии снижения риска заражения COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в Петербурге продолжает расти, накануне зафиксировано 840 новых случаев.

Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Ruth D. Armstead
Ф. чего ты комменты то трешь?
Не нравится , когда тебя тычат ?))
"На распространение COVID-19 концерты не влияют»: новые выводы ученых" - в преддверии форума, чемпионата и всего что предстоит...
Надо как то оправдаться
Mash
С этой ковидной истерией, Фонтанка напоминает из американских фильмов спокойных бомжей с табличкой «мессия грядет», когда вокруг все в панике носятся
265112722
А вариант, что реально много заболевших даже не рассматриваете?
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