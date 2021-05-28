Число заболевших коронавирусом растет в Петербурге и в России

В Петербурге за день насчитали 840 новых заболевших, а накануне этот показатель был 836. За 24 часа в городе на COVID-19 проверили 25 190 человек. Общее число заболевших в Северной столице — 437 192 .



С начала пандемии насчитали уже 5 044 459 инфицированных. Летальных исходов за это время зафиксировали 120 406 , из которых 14 226 в Петербурге. За сутки вирус забрал 404 жизни, из которых 33 в Петербурге.

В мире насчитали уже почти 169 миллионов заболевших новым вирусом.