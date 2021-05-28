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Число заболевших коронавирусом растет в Петербурге и в России

Суточный прирост COVID-19 увеличился в Петербурге

За последние сутки в России выявили 9 252 случая коронавируса. Накануне этот показатель был 9 039. Об этом 28 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

В Петербурге за день насчитали 840 новых заболевших, а накануне этот показатель был 836. За 24 часа в городе на COVID-19 проверили 25 190 человек. Общее число заболевших в Северной столице — 437 192.

С начала пандемии насчитали уже 5 044 459 инфицированных. Летальных исходов за это время зафиксировали 120 406, из которых 14 226 в Петербурге. За сутки вирус забрал 404 жизни, из которых 33 в Петербурге.

В мире насчитали уже почти 169 миллионов заболевших новым вирусом.

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Комментарии (4)

rastaman
Опять.... да чтош такое!))
nuga
Растет вместе с вакцинацией.Договаривайте и график вакцинированных наложите,
Overlook
Знаете в этом деле нет ничего лучше графиков. Как ни странно график Яндекса подходит очень и очень:
https://yandex.ru/covid19/stat?utm_source=main_graph&utm_source=main_notif&geoId=225
Только и остаётся переключаться между Россией и Спб.
А второе ребят! изменение меньшее 1% по сравнению с предыдущим днём ну как-то стыдно называть ростом или падением! (Я конечно понимаю, что питерская статистика врёт... но ваши росты и падения тоже на её основе!!1).
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