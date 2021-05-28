В Петербурге за день насчитали 840 новых заболевших, а накануне этот показатель был 836. За 24 часа в городе на COVID-19 проверили
С начала пандемии насчитали уже
В мире насчитали уже почти 169 миллионов заболевших новым вирусом.
Число заболевших коронавирусом растет в Петербурге и в России
Суточный прирост COVID-19 увеличился в Петербурге
За последние сутки в России выявили 9 252 случая коронавируса. Накануне этот показатель был 9 039. Об этом 28 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.
В Петербурге за день насчитали 840 новых заболевших, а накануне этот показатель был 836. За 24 часа в городе на COVID-19 проверили
С начала пандемии насчитали уже
В мире насчитали уже почти 169 миллионов заболевших новым вирусом.
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