Чайку нальешь? Топ-8 самых «безопасных» сладостей: какой десерт поможет долго жить и медленно стареть

Выбираем самые безопасные сладости вместе с экспертом Коллаж: Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Бывают дни, когда мы решаем: всё, хлеб и булки — на замок, бой пирожным, война тортикам из соседней кондитерской. Но проходит несколько часов, и решимость тает на глазах, как мороженое, будь оно неладно. Запретный плод, и все дела, да вы и сами знаете, как это работает. Может быть, лучше ослабить узду и разрешить себе небольшое чаепитие? А чтобы оно прошло с наименьшими потерями, мы попросили экспертов составить рейтинг самых «безопасных» сладостей. Вам остается только выбрать.

Лучше не надо

Эксперты замечают, что полезные сладости — это противоречивое понятие. Все-таки чем меньше сладкого потребляет человек, тем лучше. — Когда человек ест слишком много сладкого и постоянно идут выбросы инсулина в кровь, со временем это может привести к инсулинорезистентности, то есть ткани станут устойчивы к инсулину, — говорит нутрициолог Яна Фрай. — Они на него больше не реагируют, клетка не открывается, глюкоза в эту клетку не попадает. Уровень глюкозы в крови растет. Таким образом, сначала формируется инсулинорезистентность, потом преддиабет, потом сахарный диабет 2-го типа. Кроме того, это ведет к хроническому воспалению, которое может проявляться самым различным образом. Это, например, увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний, гормональные нарушения, воспаления на коже в том числе, — объясняет нутрициолог. Яна Фрай — нутрициолог, специалист по здоровому питанию и витаминам. Финалист ЗОЖ-премии Live Organic Awards в номинации «Лучший нутрициолог». Член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой промышленности.



Но сама по себе глюкоза вас пугать не должна, ведь это не только сахар. Она содержится практически во всех углеводах. Даже в сложных — овощах, цельнозерновых крупах, бобовых. Пусть такие продукты даже и состоят из множества простых сахаров, но у них сложная формула, и поэтому наша ферментативная система не может усвоить их сразу. Она переваривает их постепенно, соответственно, нет резкого скачка инсулина в крови, но глюкоза есть, и «топливо» для организма — тоже. При употреблении таких продуктов сахар в крови растет медленно и не вызывает резких скачков инсулина. Поэтому полностью исключать из своего рациона углеводы точно не нужно. А если захотелось чего-то сладкого, лучше употребить его в сочетании с жирами или клетчаткой. Рейтинг самых «безопасных» сладостей

Эта памятка будет особенно востребована у сладкоежек Юрий Орлов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Фрукты

Первое, почетное место по праву занимают фрукты. Да-да — они тоже считаются десертом. Однако, несмотря на полезность, злоупотреблять ими не стоит. — Фрукты — важнейшая составляющая нашего рациона, они богаты микроэлементами и витаминами. Это источник клетчатки, поэтому всегда должны быть в нашем меню, — говорит диетолог Оксана Выдря. — Но нужно помнить, что, кроме полезных компонентов, во фруктах есть фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма. Однако, в отличие от нее, фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.



Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.

Три разных фрукта в день считаются нормой для взрослого человека. Можно употреблять их не только в чистом виде. Например, на основе банана есть полезный десерт: банан очистить, нарезать, заморозить; взбить в блендере с кокосовым молоком; по вкусу добавить орехи, какао или ягоды.

Чиа-пудинг — Из модного могу порекомендовать чиа-пудинги. Семена чиа являются источником полезных жиров, белка, клетчатки, витаминов и минералов. Как правило, десерт с ними делается в сочетании с кокосовым молоком, его можно приготовить самостоятельно. Две столовые ложки семян чиа + 1/2 стакана кокосового молока и столько же воды. Размешать, на ночь убрать в холодильник. Можно добавить фрукты, ягоды по вкусу. В таком десерте минимум сахаров, — рассказывает нутрициолог Яна Фрай. Спортивные батончики В спортивных батончиках важно смотреть состав перед покупкой. Часто там можно встретить пальмовое масло, трансжиры, консерванты и ароматизаторы — такое мы не берем. Хорошим считается состав, в котором есть белок (именно он способствует насыщению), клетчатка и полезные жиры. Например, растительные масла либо орехи, всё это может быть дополнено витаминами и сахарозаменителем, из безопасных это эритрит, инулин или стевия. На деле во многих таких батончиках обычно кроме обилия сахара еще и крайне низкое содержание белка.

Шоколад В настоящем шоколаде в составе только какао-порошок, какао-масло, подсластитель и сухое молоко, если шоколад молочный. Но когда вы видите в составе загустители, «ешки» — это что-то похожее на шоколад, но шоколадом не является. С шоколадом всё вообще не так-то просто. В плитках качественного темного шоколада с высоким содержанием какао содержатся антиоксиданты флавоноиды, нормализующие артериальное давление, защищающие сосуды от атеросклероза и предупреждающие инфаркты и инсульты; благодаря кофеину шоколад стимулирует мозговую активность; магний и калий нормализуют работу центральной нервной системы и мышц. Но чем меньше в шоколаде какао и чем больше сахара и наполнителей, тем скорее стремится к нулю вся его польза. Ароматизаторы, стабилизаторы и красители повышают, например, риск раковых заболеваний и патологий внутренних органов. Кроме того, большое количество (пусть даже качественного) шоколада грозит иммунитету и повышает уровень глюкозы в крови. — Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 3 0 лет .

Совсем отказываться от сладкого тоже не стоит. Главное — держать себя в руках. Например, ВОЗ рекомендует употреблять в день максимум 50 граммов чистого сахара (лучше меньше): это пол-литровая бутылка колы, пакетик орехово-фруктовой смеси, пять чайных ложек шоколадной пасты или 1,3 кило макарон.

Пастила Чем натуральнее у нее состав, тем лучше. Пастилу легко сделать дома. Нарезанные яблоки сварить с небольшим количеством воды, протереть через сито и уварить до густоты. На противень положить пергаментную бумагу, смазанную растительным маслом. Размазать по ней тонким слоем горячую массу, высушить в умеренно нагретой духовке ( 60 градусов ). Высушенную пастилу скрутить рулоном и хранить в плотно закрытых стеклянных банках. Мармелад Мармелад принято считать одной из самых безобидных сладостей, а если он еще и яблочный, то вы вправе рассчитывать даже на некоторую пользу. Поиски полезного мармелада отправляют нас во времена Советского Союза, когда продукты были натуральными, их с гордостью экспортировали. Тогда мармелад был не на агар-агаре или желатине — он был на пектине, а пектин — это яблоки.



Вы удивитесь, но коломенская пастила в свое время стала прародительницей французского зефира. Только у нас она была более плотная, с добавлением ягодных сиропов, а французы стали взбивать это с яичным белком, и получился легкий десертный продукт. Вот только за счет калорийности его уже сложно было назвать диетическим.

Найти настоящий мармелад в магазине сегодня — подвиг. В нем легко обнаружить красители и гораздо сложнее — пектин. Кстати, специалисты Росконтроля недавно провели экспертизу продукции популярных марок и рассказали, как отличить полезный мармелад от вредного.

Сухофрукты Они отличаются от фруктов тем, что в них нет воды и меньше клетчатки. Но сухофрукты уже считаются концентрированными сахарами, употреблять их можно максимум по 5 штук в день. У них высокий гликемический индекс. Мед Мед не просто так оказался на последней строчке рейтинга. Хоть он и считается натуральной и полезной сладостью, но это глюкоза и фруктоза. Практически тот же сахар, только натурального происхождения. И в большом количестве он вреден. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не увлекаться сахаром и говорит, что максимальное количество свободных сахаров для взрослых и детей — 10% от общего потребления калорий. Лучше, чтобы эта цифра была вообще не выше 5% (примерно пять чайных ложек сахара в сутки). С другой стороны, в меде много витаминов и минералов. Поэтому до определенной степени — да, мед полезнее сахара, но незначительно. Сладкие табу — Нежелательно пить сладкие напитки, чай с сахаром, чай с медом или чай с вареньем. Соки, в том числе свежевыжатые, многие считают продуктами полезного питания. На самом деле с полезным питанием они имеют мало общего, потому что глюкоза, растворенная в воде, очень быстро всасывается в кровь и приводит к резкому выбросу инсулина, что для нашего организма не очень хорошо, — рассказывает Яна Фрай. Часто в диетическом питании используется фруктоза, но специалисты ее не рекомендуют, объясняя это тем, что фруктоза еще хуже глюкозы. Если глюкозу наш мозг и мышцы усваивают, то фруктозу (да и то в небольших количествах) способны усвоить разве что печень, а это дикая нагрузка. К тому же фруктоза откладывается жировыми отложениями на внутренних органах — в основном на печени и поджелудочной железе. Это ведет к висцеральному ожирению, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. С «безопасными» сладостями вроде всё понятно? А как насчет других продуктов? Этот короткий тест поможет вам с ними разобраться.

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Чайку нальешь? Топ-8 самых «безопасных» сладостей: какой десерт поможет долго жить и медленно стареть Ваш девиз: «Вижу еду — ем еду». А о пользе и вреде всегда расскажет рубрика «Интересно про еду». Поделитесь результатом





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Чайку нальешь? Топ-8 самых «безопасных» сладостей: какой десерт поможет долго жить и медленно стареть Что попало вы в рот тянуть не станете. А если в чем-то сомневаетесь, читайте «Интересно про еду». Поделитесь результатом





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