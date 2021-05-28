В Петербурге коронавирус убил восемьдесят молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет

Студенты — самая малоохваченная вакцинацией группа населения. Молодые люди считают, что ковид им не угрожает, однако данные статистики это убеждение опровергают, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов.
«Я понимаю, почему так происходит: молодежь традиционно не считает себя группой риска, которой угрожает тяжелая форма коронавирусной инфекции, — сказал Антипов 28 мая на встрече с представителями вузов. — Согласно данным комитета по здравоохранению, основанным на данных федерального регистра, в нашем городе скончалось от ковид-ассоциированных состояний порядка 80 человек от 18 до 25 лет. Зарегистрировано 10 материнских смертей от ковида. Поэтому убеждение, что коронавирус убивает лишь пожилых — это миф».
При этом вакцинация от коронавирусной инфекции молодежи идет недостаточно активно. На сегодняшний день в Петербурге в возрастной группе 60 лет и старше привито 19,8% населения, в возрастной группе 36–59 лет — 12,5%, а в возрастной группе 18–35 лет — 8,1%. Среди студентов прививками охвачены менее 3%.
Комитет по здравоохранению обратился к проректорам вузов с просьбой об усилении информационной работы среди учащихся. Там считают, что именно вакцинация позволит предотвратить вспышки коронавирусной инфекции в студенческих коллективах и в общежитиях, а также избежать перехода на дистанционное обучение.
28 мая стало известно, что студентов ЛГУ имени Пушкина в преддверии летней сессии попросили покинуть общежитие и вернуться домой. На рост заболеваемости коронавирусом вуз отреагировал возвратом дистанционки.