В Петербурге коронавирус убил восемьдесят молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет

Студенты — самая малоохваченная вакцинацией группа населения. Молодые люди считают, что ковид им не угрожает, однако данные статистики это убеждение опровергают, заявил исполняющий обязанности заместителя председателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов.



«Я понимаю, почему так происходит: молодежь традиционно не считает себя группой риска, которой угрожает тяжелая форма коронавирусной инфекции, — сказал Антипов 28 мая на встрече с представителями вузов. — Согласно данным комитета по здравоохранению, основанным на данных федерального регистра, в нашем городе скончалось от ковид-ассоциированных состояний порядка 80 человек от 18 до 25 лет. Зарегистрировано 10 материнских смертей от ковида. Поэтому убеждение, что коронавирус убивает лишь пожилых — это миф».