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«Не оставили выбора и не дали связаться с компанией». В Ryanair назвали «ложной и неточной» информацию белорусской стороны о посадке рейса с Протасевичем

Лоукостер Ryanair прокомментировал опубликованную белорусским Минтрансом расшифровку переговоров диспетчеров в Минске и пилота самолета.

«Главному пилоту не оставалось ничего другого, кроме как садиться в Минске, когда Управление воздушным движением уведомило его о реальной угрозе взрыва на борту. УВД Минска отказало в связи с Ryanair, ложно заявив, что в Ryanair не ответили на телефонные звонки», — цитирует 28 мая заявление авиакомпании Reuters.

Директор ирландского лоукостера Майкл О'Лири назвал «ложной и неточной» расшифровку переговоров пилота и диспетчеров, которую опубликовал белорусский Минтранс. В ней диспетчер рассказывает, что, «по сведениям спецслужб», на борту находится бомба, а также призвал лайнер сесть именно в Минске. Пилот самолёта спрашивает, откуда поступила рекомендация о посадке, на что получает ответ: «Это наша рекомендация». Летчик просит связаться с авиакомпанией, однако неясно, удалось ли ему это сделать.

В комментарии другому изданию, The Wall Street Journal, О'Лири также пожаловался, что пилотов «более чем на шесть часов без объяснения причин» оставили в аэропорту Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заверил, что пилоты «семь часов с кем-то созванивались и не хотели улетать». Факт принуждения к посадке он опроверг.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолета с создателем Nexta Романом Протасевичем на борту. Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

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Комментарии (15)

VF812
Странно. А еще вчера пилот говорил, что связался с компанией и получил рекомендацию на Минск.
Cвифт
и не дали связаться с компанией» ?)))
.... т.е. глава литовской полиции соврал про переговоры пилота и компании, после которых пилот принял решение приземлиться в Минске ?)))
.... кто откровенно лжёт ?))) .... Ryanair или полицейский Литвы.
lamer
Спасибо Фонтанке за разъяснения. Вот только не понятно, в чем конкретно ложь? Где факты? Летчикам не дали связаться с компанией. Надо было посыльного с пакетом, чтоль, послать? Или связиста с катушкой?
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