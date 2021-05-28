«Не оставили выбора и не дали связаться с компанией». В Ryanair назвали «ложной и неточной» информацию белорусской стороны о посадке рейса с Протасевичем

Лоукостер Ryanair прокомментировал опубликованную белорусским Минтрансом расшифровку переговоров диспетчеров в Минске и пилота самолета.



«Главному пилоту не оставалось ничего другого, кроме как садиться в Минске, когда Управление воздушным движением уведомило его о реальной угрозе взрыва на борту. УВД Минска отказало в связи с Ryanair, ложно заявив, что в Ryanair не ответили на телефонные звонки», — цитирует 28 мая заявление авиакомпании Reuters.

Директор ирландского лоукостера Майкл О'Лири назвал «ложной и неточной» расшифровку переговоров пилота и диспетчеров, которую опубликовал белорусский Минтранс. В ней диспетчер рассказывает, что, «по сведениям спецслужб», на борту находится бомба, а также призвал лайнер сесть именно в Минске. Пилот самолёта спрашивает, откуда поступила рекомендация о посадке, на что получает ответ: «Это наша рекомендация». Летчик просит связаться с авиакомпанией, однако неясно, удалось ли ему это сделать.