Курьезное ДТП заснял очевидец утром 28 мая на кольцевой автодороге Петербурга. Пока «мост глупости» на Софийской улице закрыт, водители сносят крыши машинам даже о путепроводы КАД. На этот раз досталось трактору.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Евгений, под мостом на КАД не пролезла открытая крыша трактора, который перевозили на грузовике. Судя по видео, ДТП произошло в 7:24 28 мая на внутреннем кольце КАД, на развязке с Пискаревским проспектом. От удара о путепровод открытую крышу трактора оторвало совсем, и ее обломки упали на проезжую часть. Водитель грузовика произошедшее заметил и остановился за мостом в полосе безопасности.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла на 34-м километре внутреннего кольца КАД. Водитель грузовика, выполняя перевозку трактора, совершил касательное столкновение с пролетным строением путепровода. В аварии никто не пострадал. Путепровод не находится на балансе управления, но видимых повреждений на нем не обнаружили.