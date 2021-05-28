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Водители грузовиков даже на КАД находят замену «мосту глупости», пока главный закрыт

Трактору на грузовике оторвало крышу о путепровод на КАД Петербурга

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15149845" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Курьезное ДТП заснял очевидец утром 28 мая на кольцевой автодороге Петербурга. Пока «мост глупости» на Софийской улице закрыт, водители сносят крыши машинам даже о путепроводы КАД. На этот раз досталось трактору.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Евгений, под мостом на КАД не пролезла открытая крыша трактора, который перевозили на грузовике. Судя по видео, ДТП произошло в 7:24 28 мая на внутреннем кольце КАД, на развязке с Пискаревским проспектом. От удара о путепровод открытую крышу трактора оторвало совсем, и ее обломки упали на проезжую часть. Водитель грузовика произошедшее заметил и остановился за мостом в полосе безопасности.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла на 34-м километре внутреннего кольца КАД. Водитель грузовика, выполняя перевозку трактора, совершил касательное столкновение с пролетным строением путепровода. В аварии никто не пострадал. Путепровод не находится на балансе управления, но видимых повреждений на нем не обнаружили.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15149845" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Напомним, что знаменитый сотнями застрявших машин «мост глупости» на Софийской улице с 13 марта этого года закрыли на ремонт. Хотя в апреле одному из водителей удалось застрять там даже несмотря на перекрытый проезд.

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Комментарии (2)

Маэстро
Раньше за рулём таких машин были, в основном, профессионалы. Теперь - профессиАналы. Почувствуйте разницу.
hal9000
Эт комбайн..а не трактор..а куда они его потащили??..уборочная чтоли уже началась??..может угнали его..
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