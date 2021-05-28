Курьезное ДТП заснял очевидец утром 28 мая на кольцевой автодороге Петербурга. Пока «мост глупости» на Софийской улице закрыт, водители сносят крыши машинам даже о путепроводы КАД. На этот раз досталось трактору.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Евгений, под мостом на КАД не пролезла открытая крыша трактора, который перевозили на грузовике. Судя по видео, ДТП произошло в 7:24 28 мая на внутреннем кольце КАД, на развязке с Пискаревским проспектом. От удара о путепровод открытую крышу трактора оторвало совсем, и ее обломки упали на проезжую часть. Водитель грузовика произошедшее заметил и остановился за мостом в полосе безопасности.