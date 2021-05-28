В Петербурге подросток прокатился на горках «Диво-острова» и сломал позвоночник

Юный житель Приморского района Петербурга оказался в больнице после выходного дня, проведённого в парке аттракционов. Медики диагностировали перелом позвоночника.



Как стало известно «Фонтанке», 28 мая травмой школьника продолжают заниматься врачи детской городской больницы имени Марии Магдалины. Мальчика привезли к ним в прошлое воскресенье, 23 мая, за неделю до этого ему исполнилось 12 лет.

Известно, что в выходные от побывал в парке «Диво-остров», катался на американских горках и после аттракциона почувствовал боль. Скорую вызвали не сразу, но когда подросток попал к специалистам, ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Прокуратура Петроградского района организовала проверку.