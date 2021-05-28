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В Петербурге подросток прокатился на горках «Диво-острова» и сломал позвоночник

Юный житель Приморского района Петербурга оказался в больнице после выходного дня, проведённого в парке аттракционов. Медики диагностировали перелом позвоночника.

Как стало известно «Фонтанке», 28 мая травмой школьника продолжают заниматься врачи детской городской больницы имени Марии Магдалины. Мальчика привезли к ним в прошлое воскресенье, 23 мая, за неделю до этого ему исполнилось 12 лет.

Известно, что в выходные от побывал в парке «Диво-остров», катался на американских горках и после аттракциона почувствовал боль. Скорую вызвали не сразу, но когда подросток попал к специалистам, ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Прокуратура Петроградского района организовала проверку.

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Комментарии (10)

Анна Гаврилова
Я вот думаю, а раньше когда на картонках с горки зимой катались и руки ноги иногда и били ломали это че было? Наверное раньше крепче детки были?
Alex000
Упал с лошади и сломал себе хвост.
А если серьёзно - получить перелом позвоночника на таком аттракционе - это разве если защиту не зафиксировать.
DEMOMON
А мальчик случаем не врёт? Может он где-то в другом месте сломал, а на аттракционы списывает. Что-то давно не слышал про подобные случаи на "горках".
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