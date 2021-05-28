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Леонид Давыдов: Вакцинация может стать обязательной после выборов

Вакцинация от коронавируса в России имеет шансы стать обязательной, но не раньше выборов, чтобы не испортить социологию, заявил «Фонтанке» 28 мая политконсультант, автор телеграм-канала «Давыдов индекс» Леонид Давыдов.

«Трудно ждать лояльности к вакцинации от общества, которое уверяли, что ковида нет, — «его придумал Билл Гейтс, чтобы всех чипировать». Поэтому теперь пропагандисты должны постараться придумать другую концепцию. Ну, типа, «всё изменилось, теперь это нужно для Родины, и лично твоя вакцинация — это поддержка руководства страны и лично твой вклад в её (страны) развитие. А пиар в данном случае не поможет, ибо это — оружие медленное и не рассчитанное на страховые масштабы. Только пропаганде это под силу», — считает Давыдов.

Хотя, на его взгляд, время упущено: власти увлеклись продвижением вакцины на международных рынках, а не вкладывались в пиар вакцинации на начальных этапах.

«Что касается обязательной вакцинации, вряд ли она будет широко применяться, по крайней мере до сентября, — согласен Леонид Давыдов. — На фоне отрицательной социологии это может сказаться на результатах выборов. А потом... Потом — по ситуации».

Почему власти не пытаются исправить ситуацию с вакцинацией в России пропагандой и есть ли еще время, «Фонтанка» спросила у специалистов по политике и продвижению. Их мнения читайте в нашем материале.

Как писала «Фонтанка», элементы обязательной вакцинации уже пробуют в Якутии, хотя президент России Владимир Путин и заявил, что этого делать нельзя.

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Комментарии (7)

rastaman
Тогда ждите бунтов.
Cashmare
вы уже это писали. каждые шесть часов надо панику наводить, а то посещаемость падает?
tsodd
Как собираются принуждать к вакцинации, не допускать к работе? Как это оформляться будет, как прогул? На вакцинацию необходим 21 день, люди в отпуске будут за свой счет?
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