Леонид Давыдов: Вакцинация может стать обязательной после выборов

«Трудно ждать лояльности к вакцинации от общества, которое уверяли, что ковида нет, — «его придумал Билл Гейтс, чтобы всех чипировать». Поэтому теперь пропагандисты должны постараться придумать другую концепцию. Ну, типа, «всё изменилось, теперь это нужно для Родины, и лично твоя вакцинация — это поддержка руководства страны и лично твой вклад в её (страны) развитие. А пиар в данном случае не поможет, ибо это — оружие медленное и не рассчитанное на страховые масштабы. Только пропаганде это под силу», — считает Давыдов.

Вакцинация от коронавируса в России имеет шансы стать обязательной, но не раньше выборов, чтобы не испортить социологию, заявил «Фонтанке» 28 мая политконсультант, автор телеграм-канала «Давыдов индекс» Леонид Давыдов.

Хотя, на его взгляд, время упущено: власти увлеклись продвижением вакцины на международных рынках, а не вкладывались в пиар вакцинации на начальных этапах.

«Что касается обязательной вакцинации, вряд ли она будет широко применяться, по крайней мере до сентября, — согласен Леонид Давыдов. — На фоне отрицательной социологии это может сказаться на результатах выборов. А потом... Потом — по ситуации».

Почему власти не пытаются исправить ситуацию с вакцинацией в России пропагандой и есть ли еще время, «Фонтанка» спросила у специалистов по политике и продвижению. Их мнения читайте в нашем материале.

Как писала «Фонтанка», элементы обязательной вакцинации уже пробуют в Якутии, хотя президент России Владимир Путин и заявил, что этого делать нельзя.