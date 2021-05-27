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Стивен Сигал станет членом партии «Справедливая Россия — За правду»

Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал 29 мая официально вступит в партию «Справедливая Россия — За правду».

«В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии «За правду», теперь вместе с командой [сопредседателя справороссов] Захара Прилепина присоединился к СРЗП», — цитирует ТАСС представителя партии 27 мая.

Собеседник агентства добавил, что знаменитый актёр в их рядах продолжит заниматься вопросами экологии. О том, как он собирается бороться с загрязнением природы, Сигал расскажет на заседании.

Актёр получил российский паспорт в 2016 году, сохранив при этом гражданство США. Именно оно не позволит ему баллотироваться в Госдуму.

Ранее, в октябре 2020 года Владимир Путин поблагодарил Сигала за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля. Актёр посетил Байкал летом 2020 года. Тогда он высказал желание развивать свой бизнес-проект в рамках программы «дальневосточного гектара», обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.

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Комментарии (14)

SNOW
Нетолерантно как-то Стивена членом называть. Пусть даже и за правду.
W Bons
Стивен Сигалепин
265034653
А он разве не Иностранный Агент?! Имеет доход в США и участвует в политике в РФ - все признаки на лицо!
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