Стивен Сигал станет членом партии «Справедливая Россия — За правду»

Собеседник агентства добавил, что знаменитый актёр в их рядах продолжит заниматься вопросами экологии. О том, как он собирается бороться с загрязнением природы, Сигал расскажет на заседании.

«В рамках заседания палаты депутатов планируется вручение партийного билета объединенной партии Стивену Сигалу. Ранее он был членом партии «За правду», теперь вместе с командой [сопредседателя справороссов] Захара Прилепина присоединился к СРЗП», — цитирует ТАСС представителя партии 27 мая.

Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал 29 мая официально вступит в партию «Справедливая Россия — За правду».

Актёр получил российский паспорт в 2016 году, сохранив при этом гражданство США. Именно оно не позволит ему баллотироваться в Госдуму.

Ранее, в октябре 2020 года Владимир Путин поблагодарил Сигала за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля. Актёр посетил Байкал летом 2020 года. Тогда он высказал желание развивать свой бизнес-проект в рамках программы «дальневосточного гектара», обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.