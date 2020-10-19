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19.10.2020 15:21
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Путин поблагодарил Стивена Сигала за помощь в восстановлении популяции байкальского омуля

Владимир Путин попросил передать благодарность актёру Стивену Сигалу за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля. О деталях встречи президента с главой Росрыболовства Иваном Шестаковым пишет «Российская газета» 19 октября.

«Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране. Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост, — сообщил Шестаков. — Поэтому в перспективе 2023–2025 годов в принципе считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство», — объявил он.

«Стивен Сигал принимал участие в этой акции?» — уточнил Владимир Путин. Получив утвердительный ответ, он улыбнулся и попросил передать ему слова благодарности.

Стивен Сигал посетил Байкал летом 2020 года. Тогда он высказал желание развивать свой бизнес-проект в рамках программы «дальневосточного гектара», обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.

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