Путин поблагодарил Стивена Сигала за помощь в восстановлении популяции байкальского омуля
Владимир Путин попросил передать благодарность актёру Стивену Сигалу за участие в акции по восстановлению популяции байкальского омуля. О деталях встречи президента с главой Росрыболовства Иваном Шестаковым пишет «Российская газета» 19 октября.
«Выделены дополнительные средства как на воспроизводство, так и на мероприятия по рыбоохране. Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост, — сообщил Шестаков. — Поэтому в перспективе 2023–2025 годов в принципе считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство», — объявил он.
«Стивен Сигал принимал участие в этой акции?» — уточнил Владимир Путин. Получив утвердительный ответ, он улыбнулся и попросил передать ему слова благодарности.
«Стивен Сигал? Принимал участие в этой акции? Передайте ему слова благодарности»: Путин поблагодарил голливудского актера за участие в восстановлении популяции байкальского омуля pic.twitter.com/z8wUwPrJ7K— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2020
Стивен Сигал посетил Байкал летом 2020 года. Тогда он высказал желание развивать свой бизнес-проект в рамках программы «дальневосточного гектара», обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал.