FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +14
73.47р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Тюлений приют пополнил неумелый охотник, которого нашли на берегу Невы под Петербургом

Под Петербургом нашли малыша нерпы, который не умеет охотиться

В Фонде друзей балтийской нерпы очередное пополнение. О новом подопечном его сотрудники сообщают вечером 26 мая.

Как говорится в посте, опубликованном в группе «Спасение тюленей» во «ВКонтакте», накануне в Центр исследования и сохранения морских млекопитающих в Репино прибыл ладожский нерпёнок, найденный людьми, отдыхавшими на берегу Невы в посёлке имени Свердлова. Как отметили в фонде, он весит 7,4 килограмма и «не может нормально охотиться».

В последний раз центр пополнялся подопечными на прошлой неделе. Одного из новых обитателей из-за небольшого веса прозвали «Дюймовочкой». В фонде также отмечали, что в этом сезоне нерпы стали чаще появляться в Петербурге. Почему некоторых из них горожане находят мёртвыми, ранее объяснили в Росприроднадзоре.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний