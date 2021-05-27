В Фонде друзей балтийской нерпы очередное пополнение. О новом подопечном его сотрудники сообщают вечером 26 мая.
Как говорится в посте, опубликованном в группе «Спасение тюленей» во «ВКонтакте», накануне в Центр исследования и сохранения морских млекопитающих в Репино прибыл ладожский нерпёнок, найденный людьми, отдыхавшими на берегу Невы в посёлке имени Свердлова. Как отметили в фонде, он весит 7,4 килограмма и «не может нормально охотиться».
В последний раз центр пополнялся подопечными на прошлой неделе. Одного из новых обитателей из-за небольшого веса прозвали «Дюймовочкой». В фонде также отмечали, что в этом сезоне нерпы стали чаще появляться в Петербурге. Почему некоторых из них горожане находят мёртвыми, ранее объяснили в Росприроднадзоре.