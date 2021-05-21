Мёртвых нерп на берегу Финского залива обнаружили жители Курортного района Петербурга. Фотографии 21 мая они прислали в редакцию «Фонтанки». Росприроднадзор по СЗФО объясняет, почему горожане стали чаще встречать погибших ластоногих. Об массовой гибели тюленей сообщил читатель издания Алексей. По его словам, сразу несколько тел он нашёл на побережье напротив жилого комплекса «Светлый мир» в Сестрорецке.

автор фото читатель «Фонтанки» Алексей автор фото читатель «Фонтанки» Алексей автор фото читатель «Фонтанки» Алексей Поделиться Поделиться







«Зимой тела погибших животных остаются на дне, а при прогреве воды они всплывают и их прибивает к берегу. Так происходит в Финском заливе, где вода прогревается в мае–начале июня, что создает впечатление массовой одномоментной гибели. Большую часть мёртвых животных течением относит в мелководную восточную часть Финского залива в Курортном районе Петербурга», — объяснили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.