Фонд друзей балтийской нерпы сообщает: ластоногие снова были замечены в Петербурге. Горожан просят присмотреться к воде. Информация об этом 19 мая опубликована в группе организации во «ВКонтакте».



Как говорится в сообщении, одного нерпёнка сегодня видели у набережной Лейтенанта Шмидта около 14-й линии Васильевского острова, другого — у дома 6 на Корабельной улице.



«В каком состоянии были животные и какого подвида — неизвестно. Так что смотрите на воду — нерпы везде», — добавили сотрудники фонда.