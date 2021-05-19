Фонд друзей балтийской нерпы сообщает: ластоногие снова были замечены в Петербурге. Горожан просят присмотреться к воде. Информация об этом 19 мая опубликована в группе организации во «ВКонтакте».
Как говорится в сообщении, одного нерпёнка сегодня видели у набережной Лейтенанта Шмидта около 14-й линии Васильевского острова, другого — у дома 6 на Корабельной улице.
«В каком состоянии были животные и какого подвида — неизвестно. Так что смотрите на воду — нерпы везде», — добавили сотрудники фонда.
Там также рассказали о буднях ладожского нерпёнка по имени Мотик — любителя совершать побеги. «Несмотря на его наклонности, мы не собираемся лишать Мотика персонального помещения и пересаживать его в карантинный бокс. Думаем, что он этого уже не поймёт и очень расстроится», — говорится в сообщении. «Фонтанка» писала, что его нашли 10 мая у посёлка Моторное. Бегством он отреагировал на пополнение центра своими сородичами.
Ранее сообщалось, что накануне список подопечных Фонда друзей балтийской нерпы в Петербурге пополнили ещё двое малышей. Одна из них удивила сотрудников своим крохотным весом.