Как сообщают 18 мая в группе «Спасение тюленей» , малышка приехала в Центр из поселка Ладожское Озеро 17 мая. Весит она всего 4,2 килограмма. «Мы вчера, как увидели эту дюймочку, очень удивились, ведь ей около 2 месяцев, а вес — меньше новорожденной», — рассказала одна из основателей организации Елена. Новорожденный нерпенок весит около 4,8 кг. Неделей ранее в Центр привезли детеныша из поселка Моторное, который весил как раз столько, но теперь этот своеобразный рекорд оказался побит.

Список подопечных петербургского Центра исследования и сохранения морских млекопитающих в Репино пополнился сразу двумя малышами. Одна из них удивила сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы своим крохотным весом.

Еще одного малыша подобрали и привезли в Фонд члены яхт-клуба «Нептун» в Ломоносове. Балтийский нерпенок весом 9 килограммов был найден на 2-м форту. Обычно самка выкармливает детеныша балтийской кольчатой нерпы до 23–25 кг, а ладожской — до 16–18 кг.

«Честно говоря, мы не рассчитывали на такой сезон, так как ничего его не предвещало. Сейчас у нас уже 8 серых тюленей и 6 нерп», — отмечают в группе.