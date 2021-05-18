FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +24
73.85р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

«Такой сезон ничто не предвещало». «Дюймовочку» весом меньше новорожденной и 9-летнего нерпёнка привезли в тюлений приют

Сразу двое малышей пополнили список подопечных Фонда друзей балтийской нерпы в Петербурге

Список подопечных петербургского Центра исследования и сохранения морских млекопитающих в Репино пополнился сразу двумя малышами. Одна из них удивила сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы своим крохотным весом.

Как сообщают 18 мая в группе «Спасение тюленей», малышка приехала в Центр из поселка Ладожское Озеро 17 мая. Весит она всего 4,2 килограмма. «Мы вчера, как увидели эту дюймочку, очень удивились, ведь ей около 2 месяцев, а вес — меньше новорожденной», — рассказала одна из основателей организации Елена. Новорожденный нерпенок весит около 4,8 кг. Неделей ранее в Центр привезли детеныша из поселка Моторное, который весил как раз столько, но теперь этот своеобразный рекорд оказался побит.

Еще одного малыша подобрали и привезли в Фонд члены яхт-клуба «Нептун» в Ломоносове. Балтийский нерпенок весом 9 килограммов был найден на 2-м форту. Обычно самка выкармливает детеныша балтийской кольчатой нерпы до 23–25 кг, а ладожской — до 16–18 кг.

«Честно говоря, мы не рассчитывали на такой сезон, так как ничего его не предвещало. Сейчас у нас уже 8 серых тюленей и 6 нерп», — отмечают в группе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

AlBerkut
9-летний нерпёнок...
Фъ, искусство заголовка? И превращение из 9-летнего в 9-килограммового по тексту?
Ну хоть читали бы, прежде чем нажать 'опубликовать' 😎😂😂
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний