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«Кряхтит, урчит и машет лапкой». Под Петербургом нашли крошечного нерпёнка

Фонд друзей балтийской нерпы принял в семью нового малыша-потеряшку из Ленобласти

Петербургский Фонд друзей балтийской нерпы принял на попечение ещё одного нерпёнка. На сей раз потерявшего маму детёныша нашли в посёлке Моторное. Дитя Ладоги совсем крошечное, весит всего 4,8 килограмма, почти как новорождённый. Фото спасённого появилось в соцсетях 10 мая.

«Масипусик был бы очень смешным пациентом, но ему самому не до веселья, чувствует он себя очень нехорошо и пока что в основном лежит на боку, почти не двигаясь. Удивляет и то, что сам он по характеру товарищ очень серьезный и самостоятельный, никакого панибратства старается не допускать, несмотря на своё состояние: еле слышно кряхтит, урчит и машет слабой лапкой на человека. Ещё у него малюсенький желудочек и в него заливается всего граммов 60 жидкости», — рассказывают сотрудники фонда, удивляясь, как такой малыш мог добывать себе еду и как вообще выжил.

В комментариях сотрудники фонда отметили, что это первый спасенный нерпенок в этом году, который в будущем может получить имя Моторчик.

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Комментарии (6)

Петров&Боширов
Пусть малыш поправляется, попал в добрые руки.
Pilat
Хорошие люди еще не перевелись в России.
Агроном аэродрома
"А ещё он что то ловил и ел, но что такая кроха могла ловить непонятно" - какой мерзавец! Сам ловил и сам ел!! Он не имел на это права!!!
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