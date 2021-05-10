«Масипусик был бы очень смешным пациентом, но ему самому не до веселья, чувствует он себя очень нехорошо и пока что в основном лежит на боку, почти не двигаясь. Удивляет и то, что сам он по характеру товарищ очень серьезный и самостоятельный, никакого панибратства старается не допускать, несмотря на своё состояние: еле слышно кряхтит, урчит и машет слабой лапкой на человека. Ещё у него малюсенький желудочек и в него заливается всего граммов 60 жидкости», — рассказывают сотрудники фонда, удивляясь, как такой малыш мог добывать себе еду и как вообще выжил.

