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Задохлик и Ларионовский перепугали бывалого Мотю. В «Фонде друзей балтийской нерпы» пополнение, укушен директор

В Петербурге спасают еще двух маленьких нерп

У «Фонда друзей балтийской нерпы» пополнение — неравнодушные граждане сдали специалистам фонда сразу двух нерпят. Фото найденышей опубликовано 16 мая в Instagram организации. Один был обнаружен в поселке Ларионово на западном побережье Ладоги, второй — в Шлиссельбурге. По словам специалистов фонда, ларионовский малыш выглядит плохо. «У него высокая температура и общее угнетенное состояние, — сообщают в фонде. — А второй задохлик подобран на заводской территории. Оба — самцы с небольшим весом около 6 кг».

Ладожский нерпенок Моторчик — или, как его ласково называют, Мотя — который был обнаружен у поселка Моторное и попал в фонд 10 мая, своеобразно отреагировал на появление сородичей.

«Увидев через стекло новеньких, очень испугался и, пользуясь суматохой, из отсека смылся — пришлось его разыскивать по всем помещениям, что было нелегко, — описывают в фонде реакцию малыша. — Талантливо воспользовавшись своими микроскопическими размерами, он проник на кормокухню, забился там в щель между холодильниками и держал отчаянную оборону, успев цапнуть директора фонда за палец».

Когда специалисты говорят о микроскопических размерах Моти, это не преувеличение. Когда малыша обнаружили, он весил всего 4,8 кг и был очень слаб. Из-за того, что его организм плохо отреагировал на перепады температуры, которым нерпенок подвергся на улице, ему выделили отдельный прохладный отсек в изоляторе.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Мастерство заголовка!
'В «Фонде друзей балтийской нерпы» пополнение, укушен директор'
То есть пополнением стал директор, после того как его укусили.
То есть человек (или только директор?), становится нерпой, если его кусает нерпа? 😨😨😨
Кажется я знаю, как очень быстро восстановить популяцию нерпы, тюленей😎😎😎....
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