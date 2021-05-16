У «Фонда друзей балтийской нерпы» пополнение — неравнодушные граждане сдали специалистам фонда сразу двух нерпят. Фото найденышей опубликовано 16 мая в Instagram организации. Один был обнаружен в поселке Ларионово на западном побережье Ладоги, второй — в Шлиссельбурге. По словам специалистов фонда, ларионовский малыш выглядит плохо. «У него высокая температура и общее угнетенное состояние, — сообщают в фонде. — А второй задохлик подобран на заводской территории. Оба — самцы с небольшим весом около 6 кг».

Ладожский нерпенок Моторчик — или, как его ласково называют, Мотя — который был обнаружен у поселка Моторное и попал в фонд 10 мая, своеобразно отреагировал на появление сородичей.



«Увидев через стекло новеньких, очень испугался и, пользуясь суматохой, из отсека смылся — пришлось его разыскивать по всем помещениям, что было нелегко, — описывают в фонде реакцию малыша. — Талантливо воспользовавшись своими микроскопическими размерами, он проник на кормокухню, забился там в щель между холодильниками и держал отчаянную оборону, успев цапнуть директора фонда за палец».



Когда специалисты говорят о микроскопических размерах Моти, это не преувеличение. Когда малыша обнаружили, он весил всего 4,8 кг и был очень слаб. Из-за того, что его организм плохо отреагировал на перепады температуры, которым нерпенок подвергся на улице, ему выделили отдельный прохладный отсек в изоляторе.

