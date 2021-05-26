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В Польше объяснили необычные маневры белорусского самолета у своих границ

Польское агентство воздушного судоходства не запрещало «Белавиа» лететь над Польшей — оно предупредило о сложностях, которые могли возникнуть у авиакомпании при пересечении воздушного пространства Франции.

«Польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует ее», — цитирует 26 мая заявление пресс-секретаря агентства Павла Лукашевича ТАСС.

По его словам, в Польше «ничего не запрещали» рейсу BRU869, который нарисовал пружинку в небе Белоруссии и затем направился обратно в Минск. Лукашевич отметил, что сегодня в Варшаве уже приземлился один самолет «Белавиа».

Фото: скриншот с flightradar24.com
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В польском управлении гражданской авиации сообщили, что не знают, почему самолет BRU869 летал кругами.

Фото: скриншот с flightradar24.com

Европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией после посадки в Минске самолета Ryanair с создателем Nexta Романом Протасевичем. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого потребовал запретить полеты белорусских авиакомпаний.

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Комментарии (12)

Vahmistroff
Полякам следовало бы честно сказать, что не хотят видеть усатые самолеты в своем небе.
DEMOMON
А ну их всех! Придурки какие-то.
***_555
Годный троллинг :)
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