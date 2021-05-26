Польское агентство воздушного судоходства не запрещало «Белавиа» лететь над Польшей — оно предупредило о сложностях, которые могли возникнуть у авиакомпании при пересечении воздушного пространства Франции.

«Польские службы передали информацию пилотам о том, что у них могут быть проблемы с вхождением во французское воздушное пространство. Пилот получил информацию и анализирует ее», — цитирует 26 мая заявление пресс-секретаря агентства Павла Лукашевича ТАСС.

По его словам, в Польше «ничего не запрещали» рейсу BRU869, который нарисовал пружинку в небе Белоруссии и затем направился обратно в Минск. Лукашевич отметил, что сегодня в Варшаве уже приземлился один самолет «Белавиа».