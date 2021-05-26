Рейс «Белавиа» BRU869 кружил в небе над Белоруссией около Польши, не получив допуск в воздушное пространство этой страны.



«Мы уточняем информацию [по рейсу BRU869]», — сообщили «Фонтанке» 26 мая в пресс-службе белорусского авиаперевозчика на вопрос о необычных маневрах самолета.