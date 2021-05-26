Рейс «Белавиа» BRU869 кружил в небе над Белоруссией около Польши, не получив допуск в воздушное пространство этой страны.
«Мы уточняем информацию [по рейсу BRU869]», — сообщили «Фонтанке» 26 мая в пресс-службе белорусского авиаперевозчика на вопрос о необычных маневрах самолета.
Собеседник нашего издания уточнила, что также следит за полетом по сервису Flightradar24. За рейсом
Польское агентство гражданской авиации уточнило РИА «Новости», что самолет «Белавиа» не был допущен в воздушное пространство республики.
Европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией после посадки в Минске самолета Ryanair с создателем Nexta Романом Протасевичем. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого потребовал запретить полеты белорусских авиакомпаний.