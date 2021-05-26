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Белорусский самолет нарисовал в небе пружинку — его не пускают в Польшу. В «Белавиа» следят за происходящим по Flightradar

Рейс «Белавиа» BRU869 кружил в небе над Белоруссией около Польши, не получив допуск в воздушное пространство этой страны.

«Мы уточняем информацию [по рейсу BRU869]», — сообщили «Фонтанке» 26 мая в пресс-службе белорусского авиаперевозчика на вопрос о необычных маневрах самолета.

Фото: https://www.flightradar24.com/BRU869/27d532bb (скриншот)
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Собеседник нашего издания уточнила, что также следит за полетом по сервису Flightradar24. За рейсом Минск — Барселона на трекинговом сервисе на момент написания новости наблюдали 68 тысяч человек. После маневров лайнер взял путь в сторону Минска.

Польское агентство гражданской авиации уточнило РИА «Новости», что самолет «Белавиа» не был допущен в воздушное пространство республики.

Европейские страны стали ограничивать авиасообщение с Белоруссией после посадки в Минске самолета Ryanair с создателем Nexta Романом Протасевичем. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого потребовал запретить полеты белорусских авиакомпаний.

Фото: https://www.flightradar24.com/BRU869/27d532bb (скриншот)

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Комментарии (13)

266032100
Как обычно поляки и прибалты в первых рядах. Поляки в самолёты рады.
265916485
Вопрос - а зачем? Чего они этим добьются от Луки?
265858603
Очередная показуха усатого диктатора, один раз сказано было не пустим, зачем то кружили своих же граждан в воздухе 6 кругов.
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