Экс-депутат Госдумы Волчек приговорён к колонии за покушение на мошенничество. Лубянка нашла его в Петербурге

О приговоре 26 мая сообщает пресс-служба суда. Волчека признали виновным в приготовлении к особо крупному мошенничеству и назначили в качестве наказания три года лишения свободы. Исправляться предстоит в колонии общего режима.



Дело слушалось в особом порядке: Волчек заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Бизнесмена задержали вместе с компаньоном Зурабом Плиевым в конце апреля прошлого года. «Фонтанка» сообщала, как неожиданно в Петербург приехали оперативники центрального аппарата ФСБ, посетили загородный дом Волчека и квартиру Плиева, а потом увезли обоих в Москву.