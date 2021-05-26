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Экс-депутат Госдумы Волчек приговорён к колонии за покушение на мошенничество. Лубянка нашла его в Петербурге

Суд в Москве вынес приговор петербургскому депутату Денису Волчеку

Пресненский райсуд Москвы оценил схему, с помощью которой Денис Волчек рассчитывал получить 1,4 миллиона евро. Бывшего депутата Госдумы и петербургского ЗакСа, заключившего досудебное соглашение, приговорили к реальному сроку.

О приговоре 26 мая сообщает пресс-служба суда. Волчека признали виновным в приготовлении к особо крупному мошенничеству и назначили в качестве наказания три года лишения свободы. Исправляться предстоит в колонии общего режима.

Дело слушалось в особом порядке: Волчек заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Бизнесмена задержали вместе с компаньоном Зурабом Плиевым в конце апреля прошлого года. «Фонтанка» сообщала, как неожиданно в Петербург приехали оперативники центрального аппарата ФСБ, посетили загородный дом Волчека и квартиру Плиева, а потом увезли обоих в Москву.

По версии следствия, фигуранты требовали 1,4 миллиона евро от акционера рухнувшего банка «Ренессанс» Андрея Розова за помощь в уходе от уголовной ответственности по делу. Передача муляжей денег и коробки с часами Patek Philippe прошла под контролем оперативников.

К аресту Плиев частично признал вину. Его дело также слушает Пресненский райсуд, следующее заседание назначено на 2 июня.

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