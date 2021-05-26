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Земля затмит близкую Луну полностью. Такое бывает раз в 12 лет

Полное лунное затмения можно будет наблюдать 26 мая. Оно продлится больше 14 минут, но в Петербурге будет день.

Как сообщает Московский планетарий, явление совпадет с моментом, когда Луна будет ближе всего к Земле в 2021 году. Такое бывает раз в 12 лет. Диск спутника нашей планеты полностью скроется за земной тенью на 14,5 минут.

Начнется небесное представление в 12.45 по Москве, когда в этой части России будет разгар дня.

«Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Полные и частные фазы также будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии», — цитирует планетарий ТАСС.

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