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В Сети появилось видео с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой. Она рассказывает, как причастна к оппозиции

София Сапега рассказала в СИЗО о работе редактором телеграм-канала «Чёрная книга Беларуси»

Гражданка России София Сапега, задержанная в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, под запись рассказывает о своей роли в деятельности оппозиции в Белоруссии.

Фото: Скриншот видео
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Фрагмент записи 25 мая опубликовал белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы». Девушка, сидя на стуле напротив двери, скороговоркой представляется, называет возраст, адрес проживания в литовском Вильнюсе, упоминает российское гражданство.

«23.05.2021 года летела на одном самолёте с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором телеграм-канала «Чёрная книга Беларуси», которая публикует личные данные сотрудников внутренних дел», — говорит она. Видео длится менее 30 секунд.

В конце апреля суд в Гомеле признал «Чёрную книгу Беларуси» и её «дочек» в регионах экстремистскими.

Адвокат Александр Филанович сообщил, что Сапегу арестовали на два месяца, но не уточнил, что именно ей вменяют. Она находится в СИЗО КГБ. 25 мая Москва и Минск по телефону обсудили задержание россиянки и условились, что в ближайшее время к ней пустят российского консула. Пресс-атташе посольства РФ в Белоруссии подтвердил, что консульский доступ получен.

Фото: Скриншот видео

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании.

Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу.

В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». Глава МИД Великобритании назвал случившееся циничным угоном самолёта, Латвии — государственным терроризмом.

В списке авиаперевозчиков, которые не летают над Белоруссией, уже более 10 компаний, включая KLM, Lufthansa, SAS, LOT, Wizz Air и Air Baltic.

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Комментарии (14)

Igor_VS
Гадаю по какому сценарию несет Луку. Скорее всего по Чаушестке. Будет второй.
kоt-obormot
Кенеди не она грохнула?
BobCat2
37 год вернулся. Пока на территории Беларуси. Ну зато понятно, что будет потом - тех, кто раньше выбивал показания из заключённых, самих пустят «под нож», а диктатор помрет в собственных продуктах жизнедеятельности и потом его объявят отступником.
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