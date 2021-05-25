В Сети появилось видео с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой. Она рассказывает, как причастна к оппозиции

Гражданка России София Сапега, задержанная в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, под запись рассказывает о своей роли в деятельности оппозиции в Белоруссии.
Фрагмент записи 25 мая опубликовал белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы». Девушка, сидя на стуле напротив двери, скороговоркой представляется, называет возраст, адрес проживания в литовском Вильнюсе, упоминает российское гражданство.
«23.05.2021 года летела на одном самолёте с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором телеграм-канала «Чёрная книга Беларуси», которая публикует личные данные сотрудников внутренних дел», — говорит она. Видео длится менее 30 секунд.
В конце апреля суд в Гомеле признал «Чёрную книгу Беларуси» и её «дочек» в регионах экстремистскими.
Адвокат Александр Филанович сообщил, что Сапегу арестовали на два месяца, но не уточнил, что именно ей вменяют. Она находится в СИЗО КГБ. 25 мая Москва и Минск по телефону обсудили задержание россиянки и условились, что в ближайшее время к ней пустят российского консула. Пресс-атташе посольства РФ в Белоруссии подтвердил, что консульский доступ получен.