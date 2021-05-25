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Адвокат: Задержанная вместе с создателем Nexta россиянка арестована. Что ей вменяют — неизвестно

Задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу арестовали на два месяца

В Минске арестовали на два месяца россиянку Софью Сапегу, которую вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем сняли с рейса Ryanair Афины — Вильнюс после принудительной посадки в Белоруссии. Об этом 25 мая сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович.

По словам юриста, его подзащитную во вторник допросили и заключили под стражу на два месяца по подозрению в совершении уголовного преступления.

Филанович не уточняет, что именно вменяют девушке. В российском МИДе заявляли, что Софью Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

«Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — цитирует ответ адвоката РБК. Он добавил, что следствие ведет главное следственное управление белорусского СК, с защитника взяли подписку о неразглашении.

25 мая Москва и Минск по телефону обсудили задержание россиянки и условились, что в ближайшее время к ней пустят российского консула.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу.

В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». Глава МИД Великобритании назвал случившееся циничным угоном самолёта, Латвии — государственным терроризмом.

В списке авиаперевозчиков, которые не летают над Белоруссией, уже более 10 компаний, включая KLM, Lufthansa, SAS, LOT, Wizz Air и Air Baltic.

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Комментарии (12)

мухомор
Риски пассий революционеров они такие.
Olen
С волками жить - по волчьи выть.
А может она эскорт без лицензии осуществляла.
Cвифт
.... операция прикрытия "Анны Чапман" ?)))) .... кстати, они внешне похожи.
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