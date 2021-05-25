Адвокат: Задержанная вместе с создателем Nexta россиянка арестована. Что ей вменяют — неизвестно

В Минске арестовали на два месяца россиянку Софью Сапегу, которую вместе с сооснователем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем сняли с рейса Ryanair Афины — Вильнюс после принудительной посадки в Белоруссии. Об этом 25 мая сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович.
По словам юриста, его подзащитную во вторник допросили и заключили под стражу на два месяца по подозрению в совершении уголовного преступления.
Филанович не уточняет, что именно вменяют девушке. В российском МИДе заявляли, что Софью Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.
«Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ», — цитирует ответ адвоката РБК. Он добавил, что следствие ведет главное следственное управление белорусского СК, с защитника взяли подписку о неразглашении.
25 мая Москва и Минск по телефону обсудили задержание россиянки и условились, что в ближайшее время к ней пустят российского консула.