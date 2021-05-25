Белоруссия пообещала обеспечить доступ дипломатов РФ к задержанной после посадки Ryanair в Минске Софии Сапеге

В течение более чем двух суток с момента задержания в аэропорту Минска россиянки Софии Сапеги белорусские власти так и не допустили к ней дипломатов. Однако 25 мая после телефонного разговора глав МИД было объявлено, что доступ консула к гражданке РФ будет предоставлен в ближайшее время.

«При обсуждении ситуации с задержанием российской гражданки С. Сапеги, также находившейся на борту самолета, с белорусской стороны прозвучало обещание в ближайшее время обеспечить к ней доступ российских консульских сотрудников», — говорится в сообщении МИД РФ.