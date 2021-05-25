Белоруссия пообещала обеспечить доступ дипломатов РФ к задержанной после посадки Ryanair в Минске Софии Сапеге

В течение более чем двух суток с момента задержания в аэропорту Минска россиянки Софии Сапеги белорусские власти так и не допустили к ней дипломатов. Однако 25 мая после телефонного разговора глав МИД было объявлено, что доступ консула к гражданке РФ будет предоставлен в ближайшее время.
«При обсуждении ситуации с задержанием российской гражданки С. Сапеги, также находившейся на борту самолета, с белорусской стороны прозвучало обещание в ближайшее время обеспечить к ней доступ российских консульских сотрудников», — говорится в сообщении МИД РФ.
Главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили инцидент с принудительным приземлением самолёта Ryanair, что позволило белорусским спецслужбам задержать основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
«С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего», — заявили в МИД.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что консул России в Белоруссии пообщался с родителями задержанной и порекомендовал адвоката.