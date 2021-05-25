Суд изолировал предполагаемого насильника от юных петербурженок. Тот возражал

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения иностранцу, подозреваемому в нападении на девочку-подростка. Оставлять свободу тому, на кого указала пострадавшая от насилия, сочли чрезмерным.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 25 мая суд удовлетворил ходатайство об аресте 35-летнего Азимджона Нуридинова. Его задержали по уголовному делу об изнасиловании 15-летней в парадной дома на Муринской дороге.

Нуридинов приехал из Средней Азии в поисках работы. Он просил суд не прерывать попытки трудоустройства и заверял, что, несмотря на отсутствие регистрации в Петербурге, будет являться по первому требованию следствия. Убедить судью не назначать самую строгую меру у подозреваемого не вышло: под стражей он останется как минимум до 23 июля.