Суд изолировал предполагаемого насильника от юных петербурженок. Тот возражал

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения иностранцу, подозреваемому в нападении на девочку-подростка. Оставлять свободу тому, на кого указала пострадавшая от насилия, сочли чрезмерным.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 25 мая суд удовлетворил ходатайство об аресте 35-летнего Азимджона Нуридинова. Его задержали по уголовному делу об изнасиловании 15-летней в парадной дома на Муринской дороге.
Нуридинов приехал из Средней Азии в поисках работы. Он просил суд не прерывать попытки трудоустройства и заверял, что, несмотря на отсутствие регистрации в Петербурге, будет являться по первому требованию следствия. Убедить судью не назначать самую строгую меру у подозреваемого не вышло: под стражей он останется как минимум до 23 июля.
Нападение на 15-летнюю произошло в парадной ночью 24 мая. В том же Красногвардейском районе домогательствам в лифте подверглась девочка 8 лет. По подозрению арестован сосед-иностранец. Попутчик из лифта напал также на 19-летнюю жительницу Невского района. Правоохранители задержали студента, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении, разбое и насильственных действиях сексуального характера.