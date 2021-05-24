Соседа-иностранца, пристававшего к 8-летней в лифте, задержали в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района задержали 34-летнего гражданина Таджикистана после заявления жителя Чарушинской улицы о домогательствах к дочери.



Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, сообщение в полицию о неподобающем поведении пассажира лифта по отношению к 8-летней поступило вчера около трех дня. По предварительной информации, девочка поднималась в кабине в квартиру, когда её начал трогать взрослый мужчина, также севший в лифт. Школьница смогла вырваться и убежать.



Подозреваемого нашли в той же парадной. Он снимает там квартиру.

