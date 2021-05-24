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Соседа-иностранца, пристававшего к 8-летней в лифте, задержали в Петербурге

Гражданин Таджикистана задержан в Петербурге после заявления о нападении на ребенка в лифте

Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района задержали 34-летнего гражданина Таджикистана после заявления жителя Чарушинской улицы о домогательствах к дочери.

Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, сообщение в полицию о неподобающем поведении пассажира лифта по отношению к 8-летней поступило вчера около трех дня. По предварительной информации, девочка поднималась в кабине в квартиру, когда её начал трогать взрослый мужчина, также севший в лифт. Школьница смогла вырваться и убежать.

Подозреваемого нашли в той же парадной. Он снимает там квартиру.

Иностранец прибыл в Россию в марте 2020 года, имел временную регистрацию, которая истекла в середине мая.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». А подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (10)

Norge
- Фамилия?
- Рахмонов!
- Таджик?
- Никак нет, иностранец!
Павел Михайлов
Когда введут обязательные загран паспорта для них? А то какой-то проходной двор.
Бывший Патриот
Как хорошо пропаганде, это там в Америке белые стоят на коленях перед черными сами, а вот у нас без всякой пропаганды, мы уже насильно стоим на коленях перед ними. Они нас называют русские( хрюкаюшее животное) а мы их иностранцы, хватит врать самим себе, а то мигранты стали иностранцы, президент самый лучший, чтож от сюда народ с мозгами миллионами валит из этого рая
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