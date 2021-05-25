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Иностранец задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней в Петербурге

Трудового мигранта задержали сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района после заявления жителя Петербурга об изнасиловании дочери-школьницы.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 мая, заявление о нападении на 15-летнюю в парадной дома на Муринской дороге в полицию района принес 52-летний отец пострадавшей. По предварительной информации, он сообщил, что его дочь около 3 ночи 24 мая возвращалась домой. В парадной на нее напал мужчина и изнасиловал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в насилии был задержан 35-летний гражданин Узбекистана, который проживает в доме, где было совершено преступление. Он прибыл в Россию в феврале 2020 года в поисках работы. На данный момент на территории РФ находится без регистрации.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен в ИВС.

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Комментарии (18)

pila_grigoryeva
такое ощущение что Россия находится под оккупацией этих чертей из средней азии.Всех выслать к чертям и не пускать
killbeachtrash
Я почему то не удивлен...У нас мало трудовых эмигрантов, надо больше- не мои слова. Только едут почему то не с той квалификацией.
AGP
Редиска, где вы? Здесь, в комментариях, опять "иностранца" обижают, а защитить некому.
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