Иностранец задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней в Петербурге

Трудового мигранта задержали сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района после заявления жителя Петербурга об изнасиловании дочери-школьницы.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 мая, заявление о нападении на 15-летнюю в парадной дома на Муринской дороге в полицию района принес 52-летний отец пострадавшей. По предварительной информации, он сообщил, что его дочь около 3 ночи 24 мая возвращалась домой. В парадной на нее напал мужчина и изнасиловал.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в насилии был задержан 35-летний гражданин Узбекистана, который проживает в доме, где было совершено преступление. Он прибыл в Россию в феврале 2020 года в поисках работы. На данный момент на территории РФ находится без регистрации.

