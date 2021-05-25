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Уроженка Коми не дошла несколько метров до своей квартиры в Петербурге. Студент с ножом вывел женщину из лифта, а потом изнасиловал в её же машине

Студент задержан в Петербурге по подозрению в изнасиловании

Полицейские Невского района за несколько часов нашли обидчика 19-летней.

Как стало известно «Фонтанке» 25 мая, накануне около половины девятого в полицию района поступило сообщение от граждан о том, что в парадной дома на Архивной улице произошло нападение на девушку. Сама пострадавшая, 19-летняя приезжая из Коми, рассказала сотрудникам, что в восемь вечера возвращалась домой. Девушка зашла в лифт, вслед за ней вошел парень. Под угрозой ножа он заставил её отдать ключи от машины «Киа», посадил её туда, увез за три километра на парковку «Перекрестка». Там, уверяет 19-летняя, он её изнасиловал. При этом пострадавшая смогла назвать имя обидчика.

Около двух ночи на проспекте Пятилеток сотрудники полиции задержали подозреваемого — 21-летнего студента Университета имени Бонч-Бруевича. В отношении него составлен протокол о «потреблении наркотических средств или психотропных веществ».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (23)

265961685
вообще-то, действительно очень странная история: и в лифт зашёл (просочившись через запертую дверь подъезда) и не побоялся под видеокамерами выводить/вывозить на парковку...
да ещё и представится не забыл. Вангую, ещё и презерватив использовал в процессе...
АСмуров
В СПБ весна в разгаре.
Pilat
Ша!
Госдума сейчас занята запретом на огнестрельное оружие.
Запрет на ножи и вилки в процессе подготовки.
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