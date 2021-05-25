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Уколы с «мертвым коронавирусом» начали делать в трех районах Петербурга

Сегодня в Невском, Московском и Красногвардейском районах начали прививать жителей вакциной «Ковивак», сообщили в комитете по здравоохранению. Но она пока доступна не везде.

Как уточнили чиновники 25 мая, с четверга во всех пунктах вакцинации начнут прививать «Ковиваком». Но сегодня и завтра сотрудники продолжают развозку препарата с фармбазы. Список пунктов, где будет доступен «Ковивак» в Петербурге, можно посмотреть здесь.

Напомним, что просто записаться на прививку «Ковиваком» не получится. Надо для начала выбрать пункт, в котором он есть, а затем уже на месте обозначить врачу своё желание. Записи на конкретный препарат не существует. Кроме того, есть ограничение по возрасту. Новинка подойдет только для лиц от 18 до 60 лет. Другим предложат «Спутник V» или «ЭпиВакКорону».

Третья российская вакцина от коронавируса — «Ковивак» от ФГБНУ им. М. П. Чумакова — поступила в Петербург в понедельник, 24 мая. Первой партии хватит на 9 360 человек. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные, ведь у новинки внутри мертвый коронавирус, — читайте в нашем материале.

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