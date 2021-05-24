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40 адресов в Петербурге, где можно будет уколоться новейшей вакциной с мёртвым коронавирусом

В Петербурге первая партия вакцины «КовиВак» будет доступна в ближайшие два дня

Первая партия новейшей отечественной вакцины от коронавируса будет доступна в Петербурге в ближайшие день-два. Но не на всех пунктах сразу, а пока по 40 адресам.

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Как уточнили «Фонтанке» в комздраве 24 мая, чтобы получить прививку новым препаратом, для начала надо записаться в одно из учреждений из списка, а затем, уже на месте, заявить, что вы пришли на «КовиВак». Электронная запись не дает возможности выбора вакцины. Кроме того, действует и ограничение по возрасту — лицам старше 60 лет её пока предлагать не будут.

Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от ФГБНУ им. М. П. Чумаковапоступила в Петербург в понедельник, 24 мая. Первой партии хватит на 9 360 человек. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.

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