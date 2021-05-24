Как уточнили «Фонтанке» в комздраве 24 мая, чтобы получить прививку новым препаратом, для начала надо записаться в одно из учреждений из списка, а затем, уже на месте, заявить, что вы пришли на «КовиВак». Электронная запись не дает возможности выбора вакцины. Кроме того, действует и ограничение по возрасту — лицам старше 60 лет её пока предлагать не будут.



Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от ФГБНУ им. М. П. Чумакова — поступила в Петербург в понедельник, 24 мая. Первой партии хватит на 9 360 человек. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.

