Первая партия новейшей отечественной вакцины от коронавируса будет доступна в Петербурге в ближайшие день-два. Но не на всех пунктах сразу, а пока по 40 адресам.
Как уточнили «Фонтанке» в комздраве 24 мая, чтобы получить прививку новым препаратом, для начала надо записаться в одно из учреждений из списка, а затем, уже на месте, заявить, что вы пришли на «КовиВак». Электронная запись не дает возможности выбора вакцины. Кроме того, действует и ограничение по возрасту — лицам старше 60 лет её пока предлагать не будут.
Третья российская вакцина от коронавируса — «КовиВак» от