Владельцу машины, пострадавшей от падения штукатурки в центре Петербурга, возместит ущерб метрополитен

Владельцу автомобиля, повреждённого в результате обрушения штукатурки на Бронницкой улице в Петербурге, возместят причинённый материальный ущерб. Сделает это ГУП «Петербургский метрополитен», в хозяйственном ведении которого находится здание.



Как сообщили 25 мая в пресс-службе предприятия, в настоящий момент на прилегающей к зданию территории выставлено ограждение. В ближайшее время будет выполнен осмотр фасада для выявления причин произошедшего и проведены страховочные мероприятия. Одновременно с этим метрополитен разрабатывает проектную документацию на комплексную реконструкцию здания.

