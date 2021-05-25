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Владельцу машины, пострадавшей от падения штукатурки в центре Петербурга, возместит ущерб метрополитен

Петербургский метрополитен собирается реконструировать здание на Бронницкой, где упавшим куском штукатурки чуть не ранило пешеходов

Владельцу автомобиля, повреждённого в результате обрушения штукатурки на Бронницкой улице в Петербурге, возместят причинённый материальный ущерб. Сделает это ГУП «Петербургский метрополитен», в хозяйственном ведении которого находится здание.

Как сообщили 25 мая в пресс-службе предприятия, в настоящий момент на прилегающей к зданию территории выставлено ограждение. В ближайшее время будет выполнен осмотр фасада для выявления причин произошедшего и проведены страховочные мероприятия. Одновременно с этим метрополитен разрабатывает проектную документацию на комплексную реконструкцию здания.

Напомним, что обрушение штукатурки с фасада исторического дома на Бронницкой улице произошло утром 25 мая. Пострадавших в результате инцидента нет, однако под камнепад, судя по видео, чуть не попала женщина, проходившая мимо.

«Фонтанка» писала, что в конце весны исторические здания в Петербурге начали осыпаться с пугающей регулярностью. При этом страдают не только автомобили, но и прохожие. Чиновники винят во всём погоду и с сожалением отмечают, что предотвратить такие инциденты нельзя.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Хозяин замучается это возмещение получать скорее всего. Кто проходил, тот в курсе.
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