Симметричный ответ: Рига высылает всех дипломатов Белоруссии

В ответ на высылку посла и всех сотрудников дипломатической миссии Латвии в Белоруссии Рига попросила покинуть страну всех сотрудников белорусского посольства, за исключением одного технического работника. Об ответных мерах «до момента нормализации отношений» 24 мая сообщает агентство LETA.

Ранее в МИД Белоруссии вызвали латвийского посла Эйнарса Семаниса и заявили, что он должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а остальные дипломаты — в течение 48 часов. В посольстве останется один административный сотрудник. Так Минск отреагировал на то, что у гостиницы в Риге, где проживают сборные ЧМ по хоккею, мэр латвийской столицы и глава МИД собственноручно заменили флаг Белоруссии на исторический бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция, заявив, что «в городе не должны висеть флаги, символизирующие режим, который занимается государственным терроризмом». Как заявил глава МИД Латвии Эдвардс Ринкевичс, этот шаг по смене флага как символический акт сильнее санкций.