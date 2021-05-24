В Петербурге задержали таксиста, после встречи с которым госпитализировали курьера

Как сообщает 24 мая региональное управление Росгвардии, около четырёх дня в минувшую субботу наряду вневедомственной охраны, находившему на маршруте патрулирования, поступил сигнал о нападении на пешеходном переходе на Дунайском проспекте.
Как оказалось, конфликт произошёл между двумя уроженцами среднеазиатских республик, один из которых работает водителем такси, а другой — курьером. В ходе ссоры первый ударил второго по лицу и ноге.
В результате пострадал работник службы доставки, его отвезли в ближайшую больницу. Предполагаемого нападавшего задержали и доставили в 14-й отдел полиции.
Петербургские перевозчики на протяжении нескольких дней становятся главными героями городских новостей о происшествиях. Наиболее громкая из них — драка таксиста и водителя «Киа Сид» на Дальневосточном проспекте, в ходе которой последний скончался от удара ножом в область сердца.
Жёсткой высадке из такси накануне также подвергся пассажир на Петроградской стороне. Ещё один клиент в том же районе получил от перевозчика струёй из перцового баллончика.