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В Петербурге задержали таксиста, после встречи с которым госпитализировали курьера

Сотрудники вневедомственной охраны задержали таксиста, подозреваемого в избиении работника службы доставки. Конфликт, который закончился госпитализацией, произошёл во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщает 24 мая региональное управление Росгвардии, около четырёх дня в минувшую субботу наряду вневедомственной охраны, находившему на маршруте патрулирования, поступил сигнал о нападении на пешеходном переходе на Дунайском проспекте.

Как оказалось, конфликт произошёл между двумя уроженцами среднеазиатских республик, один из которых работает водителем такси, а другой — курьером. В ходе ссоры первый ударил второго по лицу и ноге.

В результате пострадал работник службы доставки, его отвезли в ближайшую больницу. Предполагаемого нападавшего задержали и доставили в 14-й отдел полиции.

Петербургские перевозчики на протяжении нескольких дней становятся главными героями городских новостей о происшествиях. Наиболее громкая из них — драка таксиста и водителя «Киа Сид» на Дальневосточном проспекте, в ходе которой последний скончался от удара ножом в область сердца.

Жёсткой высадке из такси накануне также подвергся пассажир на Петроградской стороне. Ещё один клиент в том же районе получил от перевозчика струёй из перцового баллончика.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
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montero3
А русские есть в этом городе?
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