В Петербурге задержали таксиста, после встречи с которым госпитализировали курьера

Как сообщает 24 мая региональное управление Росгвардии, около четырёх дня в минувшую субботу наряду вневедомственной охраны, находившему на маршруте патрулирования, поступил сигнал о нападении на пешеходном переходе на Дунайском проспекте.



Как оказалось, конфликт произошёл между двумя уроженцами среднеазиатских республик, один из которых работает водителем такси, а другой — курьером. В ходе ссоры первый ударил второго по лицу и ноге.

В результате пострадал работник службы доставки, его отвезли в ближайшую больницу. Предполагаемого нападавшего задержали и доставили в 14-й отдел полиции.