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Власти Петербурга посчитали, что раздача денег и скидок за вакцинацию неэффективна

Выдавать продукты, деньги или скидочные карты и купоны за вакцинацию, как в других регионах, в Петербурге считают неэффективным, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец во время пресс-конференции 24 мая.

«На мой взгляд, подобные акции и способы стимуляции будут неэффективны. Это показало их использование ранее в других субъектах РФ. Не буду говорить, кто это делал, но всем понятно. Подобные предложения рождают массу вопросов: а те люди, которые вакцинировались ранее, тоже должны рассчитывать на некие скидки?» — ответил Лисовец на вопрос «Фонтанки» о том, какой может быть программа стимуляции.

По его словам, основным стимулом вакцинироваться должно оставаться беспокойство о своем здоровье и возможность снизить для себя уровень ограничений, быть безопасным для членов своей семьи и близких родственников.

Как писала «Фонтанка», региональные власти от Москвы до Чукотки, кто во что горазд, наперегонки придумывают программы мотивации для населения — за прививку предлагают и продукты, и рубли, и бонусные сертификаты. Обзор вариантов смотрите в нашем материале.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Igorius
Ну хорошо, а сейчас то что кроме "снижения беспокойства за что-то там" предлагается тем, кто решил рискнуть? А то как загонять на вакцинацию, так начинается "эффективность 114%, безопасность, проверенность". А как сделал прививку - "не, маску всё равно должен носить, ПЦР тесты при выезде-приезде всё равно должен сдавать, что было нельзя - и теперь нельзя".
Ну объясняйте тогда более понятным языком, зачем прививаться, если власти сами, похоже, не очень вакцинации доверяют.
P.S. Я, кстати, прививку сделал. Никаких "организационных" плюсов в этом пока не вижу.
nuga
Жлобство властей.Когда нужно стимулировать рожать,то деньги находятся ,как и выплаты на детей до 18 лет. Выплаты в размере 150-250 тыс,как подопытным волонтерам,должны выплачиваться всему населению,которое идет вакцинироваться малоиспытанными вакцинами,с приложением страховки,источник выплат -РФПИ,который зарабатывает миллиарды долларов на экспорте вакцин.
263784231
Интересно, а вакцинированный безопасен для окружающих или может служить разносчиком заболевания в гораздо более опасной форме, чем не привитые люди? Хорошо бы, чтобы кто-то из профессионалов осветил этот вопрос.
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