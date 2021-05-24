Власти Петербурга посчитали, что раздача денег и скидок за вакцинацию неэффективна

«На мой взгляд, подобные акции и способы стимуляции будут неэффективны. Это показало их использование ранее в других субъектах РФ. Не буду говорить, кто это делал, но всем понятно. Подобные предложения рождают массу вопросов: а те люди, которые вакцинировались ранее, тоже должны рассчитывать на некие скидки?» — ответил Лисовец на вопрос «Фонтанки» о том, какой может быть программа стимуляции.



По его словам, основным стимулом вакцинироваться должно оставаться беспокойство о своем здоровье и возможность снизить для себя уровень ограничений, быть безопасным для членов своей семьи и близких родственников.