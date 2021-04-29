Вам яйца или колоться? Как в России заманивают на вакцинацию

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В России к маю удалось вакцинировать от коронавируса меньше 9% всего населения. Это больше, чем в Колумбии, Камбодже или Казахстане, но далеко от Германии, Великобритании, США, не говоря уже об Израиле, где с уколом ходят уже больше 60% жителей. Особенно обидно это для страны, в которой зарегистрировали первую в мире вакцину. И теперь в ход пошли проверенные временем приемы.

Жителям Чукотки старше 60 лет предложили единовременную выплату за сделанную прививку от коронавируса. Пока самую высокую в стране.



«Размер разовой выплаты составит 2 тысячи рублей. Она будет производиться на основании поручения губернатора Романа Копина. Заявления на получение выплат жители округа смогут подать с 11 мая. Для этого необходимо прийти в отделение «Чукотского окружного комплексного Центра социального обслуживания населения» по месту жительства», — заявили в пресс-службе правительства региона.

Жителям Магаданской области обещают вдвое меньше.

«В Магаданской области поддержат пожилых людей старше 60 лет и колымчан из категории риска, которые сделают оба компонента прививки от коронавируса — им выплатят по 1 тысяче рублей», — сообщили в региональном оперштабе 29 числа.

А вот жители Хабаровского края старше 60 лет получат бесплатно натурпродукт — десяток яиц, если сделают прививку от COVID-19 перед Пасхой.

«Птицефабрики Хабаровска и Комсомольска выделили достаточно крупную партию столовых яиц для того, чтобы 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации люди старше 60 лет в случае постановки вакцины могли получить десяток яиц», — заявил заместитель председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.



Можно было бы списать всё на домашние радости регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера, но первой запустила дополнительную мотивацию Москва. Там она оформлена как бонусная программа для тех, кто сделает первую прививку от COVID-19 с 27 апреля по 1 июля.

«Москвичи старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса до 1 июля включительно, смогут получить подарочную карту на одну тысячу призовых баллов, один балл равен одному рублю, или электронный сертификат с таким же номиналом, — рассказали в столичной мэрии — Подарочную карту или сертификат можно использовать для покупки товаров или оплаты услуг в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе партнеров акции».

В их числе магазины, супермаркеты продуктовые и строительные, аптечные сети, детские магазины.

На этом фоне Петербурге стоит особняком. Смольный и хотел бы вакцинировать 600–700 тысяч петербуржцев к июню и 1,2 млн — к августу, но темпы прививочной кампании продолжают падать вторую неделю подряд после трехнедельного всплеска интереса на фоне прививки президента.



В городе привита 551 тысяча человек. Из них лишь 409 тысяч полностью. С 12 по 18 апреля было вакцинировано 43 259 человек, с 19 по 25 апреля — 38 750 человек. Притом, что гигантская сеть кабинетов способна делать как минимум вдвое больше.

И теперь, посмотрев на коллег, в Смольном заявили, что задумались над программой мотивации. Какие именно варианты обсуждаются — тайна. Поэтому «Фонтанка» спросила у самих петербуржцев о том, что бы их могло сподвигнуть подставить плечи под иглы. И услышала разное.

«Каждому по потребностям», — резюмировали горожане.

Исключая бесплатный проезд в общественном транспорте и пожизненную отмену платы за отопление, воду, газ, электроэнергию и капремонт (губа не дура), большинство высказались за живые деньги и за дополнительные выходные на работе. А вот продуктовые наборы не слишком зашли.

К слову, на недостающие до желаемых цифр 650 тысяч новых добровольцев, если завтра начать раздавать по тысяче рублей, нужно 650 млн из бюджета. Почти такой же транш Смольный выделял в прошлом году на единовременную денежную выплату пенсионерам на самоизоляции.



Или искать 6,5 млн яиц. Тут уже, что проще будет.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»