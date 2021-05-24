Петербургская классика. Неделя начинается с дождей, позднее выглянет солнце

Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в основном осадки 24 мая ожидаются в первой половине дня. Солнце из-за туч появится ближе к вечеру.



Ветер в Петербурге западный, со скоростью 4–8 метров в секунду. Температура ночью удерживалась в районе +8… +10 , днём воздух прогреется до плюс 14–16 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит до 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 92%.

