Укладка «Северного потока — 2» в немецких водах возобновилась

Судно «Фортуна» возобновило работы по укладке труб для российского газопровода «Северный поток — 2». Распоряжение о немедленном исполнении разрешения на строительство участка в Германии выдало Федеральное ведомства по судоходству и гидрографии, сообщает 23 мая «Газета.Ru» со ссылкой на агентство DPA.
«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», — заявил представитель компании — оператора Nord Stream 2 AG.
Строительство газопровода находится на финальной стадии. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что его можно будет завершить в 2021 году.
В конце апреля президент России Владимир Путин сравнил противников «Северного потока — 2» с персонажем Салтыкова-Щедрина. Тогда же американские сенаторы заявляли о необходимости новых санкций за работу в проекте, чтобы он не мог быть завершён перед предстоящей встречей лидеров США и РФ. В середине мая Германия разрешила достройку газопровода.