Укладка «Северного потока — 2» в немецких водах возобновилась

Судно «Фортуна» возобновило работы по укладке труб для российского газопровода «Северный поток — 2». Распоряжение о немедленном исполнении разрешения на строительство участка в Германии выдало Федеральное ведомства по судоходству и гидрографии, сообщает 23 мая «Газета.Ru» со ссылкой на агентство DPA.



«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», — заявил представитель компании — оператора Nord Stream 2 AG.

