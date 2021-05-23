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Укладка «Северного потока — 2» в немецких водах возобновилась

Судно «Фортуна» возобновило работы по укладке труб для российского газопровода «Северный поток — 2». Распоряжение о немедленном исполнении разрешения на строительство участка в Германии выдало Федеральное ведомства по судоходству и гидрографии, сообщает 23 мая «Газета.Ru» со ссылкой на агентство DPA.

«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», — заявил представитель компании — оператора Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода находится на финальной стадии. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что его можно будет завершить в 2021 году.

В конце апреля президент России Владимир Путин сравнил противников «Северного потока — 2» с персонажем Салтыкова-Щедрина. Тогда же американские сенаторы заявляли о необходимости новых санкций за работу в проекте, чтобы он не мог быть завершён перед предстоящей встречей лидеров США и РФ. В середине мая Германия разрешила достройку газопровода.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В декабре 2019 года США ввели против газопровода санкции, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. «Газпром» тем временем решил достраивать «Северный поток-2» собственными силами. Позднее США пригрозили России новыми санкциями за попытки достроить газопровод самостоятельно. Работы по строительству «Северного потока-2» (СП-2) выполнены на 90–95 %.

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Комментарии (14)

Olen
Чудненько!
Завтра с утра газик может и 270 взять.
Igor_VS
Там осталось километров 100. В 2050 закончим.
dyadenka
Всех врагов победим!!! И пусть скулы сводят от бессилья у противников нашей Родины!!!!!!!!!!!!!!
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