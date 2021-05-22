Вторая попытка съезда независимых мундепов пошла по сценарию первой. Среди задержанных — депутат из Петербурга

Съезду независимых муниципальных депутатов снова помешала полиция. Во время мероприятия в Великом Новгороде задержали бывшего московского мундепа Юлию Галямину и депутата петербургского МО «Владимирский округ» Виталия Боваря.
На днях губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил коронавирусные ограничения, сократив допустимое количество участников мероприятий, которые не организовываются региональными властями, до 30 человек. На открытии «Земского съезда» 22 мая присутствовали правоохранительные органы. «Сотрудники полиции зашли «посчитать количество участников». Насчитали 25 при допустимых 30. Это не помешало начать жесткие и противозаконные задержания», — написала в Twitter Юлия Галямина.
Полиция задержала ее вместе с петербуржцем, депутатом МО «Владимирский округ» Виталием Боварем. На них составили протоколы по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, по которой грозит до 15 суток ареста. Оба политика написали в соцсетях, что их оставляют в полиции на ночь.
Остальных делегатов, по словам Галяминой, заблокировали в зале. Позже их начали выпускать. Московский депутат народного совета района Печатники Сергей Власов вышел с протоколом на нарушении «коронавирусных» норм. Он сообщил, что полиция подсчитала, что в помещении находился 31 человек, что не соответствует санитарным правилам. Сами делегаты утверждают, что на самом деле их было 25.
«Нас в зале 25 человек (с полицией 28), разрешено — 30. То есть никаких законов мы не нарушаем, дистанцию соблюдаем, маски носим», — написал в своем Telegram-канале Боварь.
Позже Галямина сообщила в Twitter о задержании еще одного депутата — Александра Бондарчука из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.
Второй раз меня задерживают в платье, не дав надеть куртку. Скоро будет целая коллекция таких задержаний! pic.twitter.com/yIcBDuitaK— Юлия Галямина (@galiamina) May 22, 2021
В феврале съезд независимых муниципальных депутатов пытались провести в Москве. На него приехали около 200 человек, в том числе депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, политик Владимир Кара-Мурза, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин. Мероприятие прервали сотрудники полиции. Они задержали участников, заявив о нарушении коронавирусных требований. Помимо уже перечисленных политиков в ОВД были доставлены шесть петербургских муниципальных депутатов.