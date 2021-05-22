Вторая попытка съезда независимых мундепов пошла по сценарию первой. Среди задержанных — депутат из Петербурга

На днях губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил коронавирусные ограничения, сократив допустимое количество участников мероприятий, которые не организовываются региональными властями, до 30 человек. На открытии «Земского съезда» 22 мая присутствовали правоохранительные органы. «Сотрудники полиции зашли «посчитать количество участников». Насчитали 25 при допустимых 30. Это не помешало начать жесткие и противозаконные задержания», — написала в Twitter Юлия Галямина.

Съезду независимых муниципальных депутатов снова помешала полиция. Во время мероприятия в Великом Новгороде задержали бывшего московского мундепа Юлию Галямину и депутата петербургского МО «Владимирский округ» Виталия Боваря.

Полиция задержала ее вместе с петербуржцем, депутатом МО «Владимирский округ» Виталием Боварем. На них составили протоколы по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, по которой грозит до 15 суток ареста. Оба политика написали в соцсетях, что их оставляют в полиции на ночь.

Остальных делегатов, по словам Галяминой, заблокировали в зале. Позже их начали выпускать. Московский депутат народного совета района Печатники Сергей Власов вышел с протоколом на нарушении «коронавирусных» норм. Он сообщил, что полиция подсчитала, что в помещении находился 31 человек, что не соответствует санитарным правилам. Сами делегаты утверждают, что на самом деле их было 25.



«Нас в зале 25 человек (с полицией 28), разрешено — 30. То есть никаких законов мы не нарушаем, дистанцию соблюдаем, маски носим», — написал в своем Telegram-канале Боварь.



Позже Галямина сообщила в Twitter о задержании еще одного депутата — Александра Бондарчука из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.