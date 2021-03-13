Полиция Москвы подтвердила задержание около 200 человек на форуме муниципальных депутатов. Им вменяют нарушение коронавирусных требований

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 человек за попытку проведения мероприятия с нарушением санитарно-эпидемиологических требований в гостинице на Измайловском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД 13 марта.



«У значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе. Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. Проводится проверка.