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Полиция Москвы подтвердила задержание около 200 человек на форуме муниципальных депутатов. Им вменяют нарушение коронавирусных требований

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 человек за попытку проведения мероприятия с нарушением санитарно-эпидемиологических требований в гостинице на Измайловском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД 13 марта.

«У значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе. Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. Проводится проверка.

В гостинице «Измайлово Дельта» проходил съезд муниципальных депутатов, который организовал проект «Объединенные демократы». Но мероприятие было прервано сотрудниками полиции.

Среди задержанных оказался депутат петербургского ЗакСа Максим Резник и еще несколько петербургских муниципальных депутатов и активистов. Также в ОВД были доставлены исполнительный директор признанной нежелательной в РФ «Открытой России» Андрей Пивоваров, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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Комментарии (25)

shushu
А в метро тогда не ловят чего за толпение?
SanNik
"нежелательные люди" из "нежелательной организации' - это обычные граждане России, которым не нравится царизм Путина.
По сути это фашизм - задерживать людей за их политические взгляды, прикрываясь "безопасностью государства, людей".
Желтые звезды скоро начнут вешать на людей.
Дед-маразматик окончательно тронулся умом и скатывается в репрессии, что приведет к деградации государства, населения, страны. Как и совок - который сожрал сам себя - не смог прокормить армию созданных ими же тунеядцев - какой смысл работать лучше если зарплата у всех одинаковая, а предметы роскоши доступны только по блату и в очереди. Поэтому все просто отбывают время на работе, без производства.
Теперь такими же тунеядцами стали полиция, Росгвардия и куча чиновников.
Цены на нефть рухнут до 12 долларов - и конец этому убогому государству-бензоколонке. Ну и фашизм падет вместе с государством. После чего будет такой же бардак как в 1991-1995
Маргaрита
И чего их так боятся? Потому что муниципальные депуты без масок? Раз боятся значит там есть к кому прислушаться, кто-то "истину глаголет"
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