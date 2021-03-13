Вместе с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником в ходе съезда «Муниципальная Россия» в Москве задержали и других политиков Северной столицы. Среди них глава «Открытой России» Андрей Пивоваров, депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин, депутат МО «Смольнинское» Диана Серая, замглавы МО «Гавань» Сергей Кузин, а также экс-депутат МО «Финляндский округ» Светлана Уткина.
В автозаке задержанные продолжили заниматься нетворкингом, прерванным вторжением сотрудников правоохранительных органов. «Все бодры, веселы», — прокомментировала на видео в Telegram Светлана Уткина, Василий Кунин опубликовал селфи с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Максим Резник сфотографировался с Владимиром Кара-Мурзой. При этом задержанные жаловались на душную атмосферу. «Дышать невозможно в этой маршрутке, газовая камера какая-то. Такое впечатление, что выхлопная труба прямо в салоне», — сообщила Светлана Уткина.
Мы в автозаке. Здесь много хороших людей из разных городов России. С нами Владимир Кара-Мурза и депутат Максим Резник. pic.twitter.com/QykMLhrD9r— Илья Косыгин (@ilyakosygin) March 13, 2021
В настоящий момент задержанных доставили в ОВД «Северное Измайлово» и ОВД «Преображенское». Их обвиняют в «сотрудничестве с нежелательной организацией» и будут оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ, сообщил Максим Резник. По словам Светланы Уткиной, работать с задержанными будет прокуратура.