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Задержание в Москве объединило петербургских демократов. Вместе с Резником в ОВД доставили муниципалов и главу нежелательной «Открытой России»

Фото: предоставил Максим Резник
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Вместе с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником в ходе съезда «Муниципальная Россия» в Москве задержали и других политиков Северной столицы. Среди них глава «Открытой России» Андрей Пивоваров, депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин, депутат МО «Смольнинское» Диана Серая, замглавы МО «Гавань» Сергей Кузин, а также экс-депутат МО «Финляндский округ» Светлана Уткина.

В автозаке задержанные продолжили заниматься нетворкингом, прерванным вторжением сотрудников правоохранительных органов. «Все бодры, веселы», — прокомментировала на видео в Telegram Светлана Уткина, Василий Кунин опубликовал селфи с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Максим Резник сфотографировался с Владимиром Кара-Мурзой. При этом задержанные жаловались на душную атмосферу. «Дышать невозможно в этой маршрутке, газовая камера какая-то. Такое впечатление, что выхлопная труба прямо в салоне», — сообщила Светлана Уткина.

В настоящий момент задержанных доставили в ОВД «Северное Измайлово» и ОВД «Преображенское». Их обвиняют в «сотрудничестве с нежелательной организацией» и будут оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ, сообщил Максим Резник. По словам Светланы Уткиной, работать с задержанными будет прокуратура.

Фото: предоставил Максим Резник
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Фото: предоставил Максим Резник
Фото: предоставил Максим Резник

«Открытая Россия» была признана нежелательной на территории РФ весной 2017 года по решению Генпрокуратуры РФ. После нескольких уголовных дел организация, чтобы защитить активистов, заявила о ликвидации.

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Комментарии (21)

260551481
агония режима на лицо, так скоро запретят очереди, а потом и общественный транспорт во избежание заговора...
eretic
Очередное позорище затыкания ртов людям. Неужели не понятно, что это только утяжеляет ситуацию, которая и так стала позорной для власти
kiros
После протестов за Навального, власть жидко гадит, всем.)
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